Kartal Belediyesi'nin "Evlilik Okulu" Eğitimleri Başladı

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi tarafından aile içi iletişimi güçlendirmek ve sağlıklı ilişki becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen "Evlilik Okulu" eğitim programının ilk oturumu, Sahil Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşti.

Kartal Belediyesi'nin "Evlilik Okulu" eğitim programının ilk oturumu gerçekleşti. Evlilik öncesi ve evlilik sürecindeki bireylerin ilişkisel farkındalıklarını artırmayı hedefleyen programa; çiftlerin yanı sıra konuya ilgi duyan bireysel katılımcılar da yoğun ilgi gösterdi. İlk oturumda, evlilikte iletişimin önemi ve sağlıklı ilişki becerileri çok yönlü biçimde ele alındı. Programın ilk oturumu, Klinik Psikolog Didem Çengel yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Çengel, eğitim kapsamında katılımcılara; eşler arası iletişim dinamikleri, günlük yaşamda karşılaşılan sorunlarla baş etme yolları, ilişkilerde pozitif sınırlar oluşturmanın önemi ve bireysel farkındalığın evlilik ilişkisine etkisi gibi başlıklarda bilgiler aktardı.

Sağlıklı iletişim temelli ilişkiler kurulması amaçlıyor

Oturum boyunca empati kurma becerileri, çatışma anlarında yapıcı iletişim yöntemleri ve sağlıklı sınırların ilişkiyi güçlendiren rolü örnekler üzerinden ele alındı. Katılımcılar, hem bireysel hem de çift olarak ilişkilerinde karşılaştıkları durumlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme imkanı buldu. Kartal Belediyesi'nin aile ve toplum sağlığını merkeze alan sosyal hizmet anlayışı doğrultusunda düzenlenen Evlilik Okulu programı; evlilik kurumuna dair bilinç düzeyini artırmayı, çiftlerin birbirini daha iyi anlamasını ve sağlıklı iletişim temelli ilişkiler kurmasını amaçlıyor. Kartal Belediyesi, programın ilerleyen oturumlarında farklı konu başlıklarıyla eğitici ve destekleyici içerikler sunacak.

Okulun ikinci oturumu, 12 Şubat Perşembe günü saat 10.00–12.00 arasında gerçekleştirilecek.