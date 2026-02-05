Kartal Belediyesi'nin "Evlilik Okulu" Eğitimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal Belediyesi'nin "Evlilik Okulu" Eğitimleri Başladı

05.02.2026 15:59  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi, aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla 'Evlilik Okulu' programının ilk oturumunu düzenledi. Eğitimde, sağlıklı ilişki becerileri ve iletişim dinamikleri ele alındı.

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi tarafından aile içi iletişimi güçlendirmek ve sağlıklı ilişki becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen "Evlilik Okulu" eğitim programının ilk oturumu, Sahil Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşti.

Kartal Belediyesi'nin "Evlilik Okulu" eğitim programının ilk oturumu gerçekleşti. Evlilik öncesi ve evlilik sürecindeki bireylerin ilişkisel farkındalıklarını artırmayı hedefleyen programa; çiftlerin yanı sıra konuya ilgi duyan bireysel katılımcılar da yoğun ilgi gösterdi. İlk oturumda, evlilikte iletişimin önemi ve sağlıklı ilişki becerileri çok yönlü biçimde ele alındı. Programın ilk oturumu, Klinik Psikolog Didem Çengel yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Çengel, eğitim kapsamında katılımcılara; eşler arası iletişim dinamikleri, günlük yaşamda karşılaşılan sorunlarla baş etme yolları, ilişkilerde pozitif sınırlar oluşturmanın önemi ve bireysel farkındalığın evlilik ilişkisine etkisi gibi başlıklarda bilgiler aktardı.

Sağlıklı iletişim temelli ilişkiler kurulması amaçlıyor

Oturum boyunca empati kurma becerileri, çatışma anlarında yapıcı iletişim yöntemleri ve sağlıklı sınırların ilişkiyi güçlendiren rolü örnekler üzerinden ele alındı. Katılımcılar, hem bireysel hem de çift olarak ilişkilerinde karşılaştıkları durumlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme imkanı buldu. Kartal Belediyesi'nin aile ve toplum sağlığını merkeze alan sosyal hizmet anlayışı doğrultusunda düzenlenen Evlilik Okulu programı; evlilik kurumuna dair bilinç düzeyini artırmayı, çiftlerin birbirini daha iyi anlamasını ve sağlıklı iletişim temelli ilişkiler kurmasını amaçlıyor. Kartal Belediyesi, programın ilerleyen oturumlarında farklı konu başlıklarıyla eğitici ve destekleyici içerikler sunacak.

Okulun ikinci oturumu, 12 Şubat Perşembe günü saat 10.00–12.00 arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nin 'Evlilik Okulu' Eğitimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı

18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:46
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:05:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nin "Evlilik Okulu" Eğitimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.