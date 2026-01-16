Kartal Belediyesi'nden Miraç Kandili Dolayısıyla Vatandaşlara Lokma İkramı

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla ilçe genelinde cami önlerinde kurduğu mobil ikram noktalarında vatandaşlara lokma ikram etti.

Kartal Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramında bulundu. İkramlar, cami önlerinde kurulan mobil ikram noktalarında vatandaşlara sunuldu. Belirlenen program kapsamında Kavaklı Camii (Cevizli Mahallesi), Fatih Sultan Mehmet Camii (Cumhuriyet Mahallesi) ve Adnan Kahveci Camii (Uğurmumcu Mahallesi) önünde hazırlanan sıcak lokmalar, yatsı namazı sonrası cami cemaatine ve çevrede bulunan vatandaşlara ikram edildi.

Dağıtım çalışmaları, belediyenin ilgili birimleri tarafından hazırlanan program doğrultusunda ve düzenli bir şekilde yürütüldü. Lokma dağıtımı sırasında sahada görev yapan belediye ekipleri, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek, vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı.