Kartal Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne Özel Konser ve Etkinlikler - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne Özel Konser ve Etkinlikler

Kartal Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü\'ne Özel Konser ve Etkinlikler

Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Türk Halk Müziği Korosu ile bir konser düzenledi ve kreş öğretmenlerini unutmadı. Etkinliklerde öğretmenlere duyulan minnet ve saygı dile getirildi.

25.11.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir konser düzenledi. Özgür Doğan'ın şefliğini yaptığı Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, halk müziğinin eserlerini bu kez öğretmenler için seslendirdi.

Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir konser düzenledi. Soğanlık Kültür Merkezi'ndeki konsere Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden güzel türküleri seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecenin sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sevilen sanatçı Özgür Doğan'a teşekkür plaketi takdim eden Başkan Vekili Olcay Özgön, "Öğretmenlerimiz, hayatlarımızda çok önemli bir yere sahip. Bugün burada onlara duyduğumuz saygıyı ve minneti, türkülerimizle dile getirdik. Bu özel günde bizimle olan tüm sanatçılarımıza, koromuza ve etkinliğimize katılan kıymetli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sanatla, kültürle dolu nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle" dedi.

Kartal Belediyesi, Öğretmenler Günü'nde kreş öğretmenlerini unutmadı

Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan bir diğer program ise Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde gerçekleştirildi. Türkiye'nin en fazla kreşine sahip ilçe belediyesi olan Kartal Belediyesi, bu özel günde, gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenleri onurlandırdı.

"Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli"

Kartal Belediyesi'nin 14 kreşinde eğitim alan yüzlerce minik öğrenci, öğretmenleriyle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına etkinliklere katılan Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da öğretmenlerin heyecanına ortak oldu. Ziyaretlerde, öğretmenlere hediyelerini takdim eden Başkan Yardımcısı Kars, Başkan Gökhan Yüksel'in sevgi ve tebriklerini iletti.

Özverili çalışmaları için öğretmenlere teşekkür eden Dilek Kars, öğretmenlerin çocukların gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, "Çocuklarımızın geleceği, onların eğitimiyle şekillenecek. Bu yüzden kreş öğretmenlerimiz, bizim için son derece kıymetli. Onların özverisi, bu ilçenin geleceğine yapılmış en değerli yatırımdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne Özel Konser ve Etkinlikler - Son Dakika

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