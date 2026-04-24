Kartal Belediyesi'nden Örnek Kampanya: "7'den 70'e Atığını Getir, Kitabını Götür"

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve sürdürülebilir çevre bilincini toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen "7'den 70'e Atığını Getir, Kitabını Götür" kampanyası, bu yıl da devam ediyor. Hem çevreyi koruyan hem de okuma alışkanlığını teşvik eden örnek kampanya, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Kartal Belediyesi'nin "7'den 70'e Atığını Getir, Kitabını Götür" kampanyası kapsamında belediye hizmet binasına gelerek geri dönüşüm seferberliğine destek veren çevreci vatandaşlar; kağıt, karton, cam, plastik, metal, bitkisel atık yağ ile elektrikli ve elektronik atıklarını İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine teslim ediyor.

Geleceğe temiz bir nefes bırakan katılımcılar, teslim ettikleri atıklar karşılığında müdürlük bünyesinde yer alan sembolik ağaç kitaplıktan diledikleri kitabı seçerek ödüllendiriliyor. Kitap ve oyuncak kumbaralarından seçilerek raflardaki yerini alan eserler, atığını getiren her yaştan Kartallı ile buluşturuluyor.

Kartal'ın kitapları, Türkiye'ye ulaşıyor

"Sıfır atık" vizyonuyla başlatılan bu anlamlı çalışma, yerel bir kampanya olmanın ötesine geçerek, Türkiye genelinde bir dayanışma köprüsü kuruyor. "7'den 70'e Atığını Getir, Kitabını Götür" projesinden esinlenerek hayata geçirilen "Kitaplar Kartal'dan Okuması Sizden" sloganıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki okulların kütüphanelerine kitap gönderimleri sağlanarak eğitimde fırsat eşitliğine de katkı sunuluyor."

Kartal Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık yönetimi konusundaki kararlılığını sürdürürken; tüm vatandaşları hem doğayı korumaya hem de kitapların zengin dünyasında buluşmaya davet ediyor.