Kartal Belediyesi'nden Örnek Kampanya: "7'den 70'e Atığını Getir, Kitabını Götür"

24.04.2026 16:15  Güncelleme: 17:05
Kartal Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve sürdürülebilir çevre bilincini toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen “7’den 70’e Atığını Getir, Kitabını Götür” kampanyası, bu yıl da devam ediyor. Hem çevreyi koruyan hem de okuma alışkanlığını teşvik eden örnek kampanya, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Kartal Belediyesi'nin "7'den 70'e Atığını Getir, Kitabını Götür" kampanyası kapsamında belediye hizmet binasına gelerek geri dönüşüm seferberliğine destek veren çevreci vatandaşlar; kağıt, karton, cam, plastik, metal, bitkisel atık yağ ile elektrikli ve elektronik atıklarını İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine teslim ediyor.

Geleceğe temiz bir nefes bırakan katılımcılar, teslim ettikleri atıklar karşılığında müdürlük bünyesinde yer alan sembolik ağaç kitaplıktan diledikleri kitabı seçerek ödüllendiriliyor. Kitap ve oyuncak kumbaralarından seçilerek raflardaki yerini alan eserler, atığını getiren her yaştan Kartallı ile buluşturuluyor.

Kartal'ın kitapları, Türkiye'ye ulaşıyor

"Sıfır atık" vizyonuyla başlatılan bu anlamlı çalışma, yerel bir kampanya olmanın ötesine geçerek, Türkiye genelinde bir dayanışma köprüsü kuruyor. "7'den 70'e Atığını Getir, Kitabını Götür" projesinden esinlenerek hayata geçirilen "Kitaplar Kartal'dan Okuması Sizden" sloganıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki okulların kütüphanelerine kitap gönderimleri sağlanarak eğitimde fırsat eşitliğine de katkı sunuluyor."

Kartal Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık yönetimi konusundaki kararlılığını sürdürürken; tüm vatandaşları hem doğayı korumaya hem de kitapların zengin dünyasında buluşmaya davet ediyor.

Kaynak: ANKA

Bakan Çiftçi’den “CHP“ açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
Sadettin Saran’dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi 23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
Bakan Çiftçi tarih verdi Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Ünlü oyuncu “İnşallah“ dedi, Kur-an hediye edildi Ünlü oyuncu "İnşallah" dedi, Kur-an hediye edildi

16:24
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
16:03
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir
ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
15:49
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
15:37
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:39
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
