Kartal Belediyesi\'nden Sağlık Çalışanlarına Uygulamalı \'Afet ve Kentsel Arama Kurtarma\' Eğitimi

Güncel

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi ve Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yönelik 'Afet ve Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi' verildi.

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün Esentepe Mahallesi'nde bulunan yerleşkesinde verilen eğitimler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarına 5 gün boyunca 'Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi' verilirken, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına da 2 gün boyunca 'Afet Eğitimi' verildi.

İlk etapta verilen teorik eğitimlerle olası bir afet ve acil durumda nasıl hareket edileceği görsel destekli olarak katılımcılara anlatıldı. Eğitimlerde afet bilinci eğitimi, afet psikolojisi, yangın eğitimi, yangın tatbikatı, temel ilkyardım, temel düğümler, arama kurtarma malzemeleri kullanımı ve enkaz çalışması gibi konular uzmanlar tarafından aktarıldı. Ardından uygulamalı eğitimlerde her iki kurum mensuplarına da birçok hayati bilgi ve teknik gösterildi.

Eğitimler sırasında uzman eğitmenler tarafından 'iple erişim' uygulaması da verildi. Katılımcılara iple tırmanış ve iniş teknikleri üzerine eğitim verilerek uygulamalı olarak gösterildi. Profesyonel pek çok malzemeyi tanıyarak nasıl kullanacaklarını öğrenen katılımcılara olası bir afette neler yapabilecekleri ile ilgili de yoğun bir eğitim verildi.