Kartal Belediyesi, Pendik-Aydos Ormanı'ndaki Yangına Destek Verdi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ekipleri, dün öğle saatlerinde Pendik- Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede çevreye yayılan yangını söndürme çalışmalarına destek verdi.

İstanbul Pendik-Aydos Ormanı'nda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin, havadan ve karadan yürüttüğü yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmaların sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çalışmalara ilişkin "Aydos Ormanı'nda çıkan yangın İBB ile Afet İşleri Müdürlüğümüz ekiplerinin de uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınmıştır. Ekipler soğutma çalışmalarına devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir canlıya zarar gelmemesi için yangınla mücadele eden, canla başla çalışan tüm ekibime teşekkür ediyorum. Bir kez daha kahramanlarımız oldular. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar da Afet İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu ile yangının olduğu bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını takip etti.