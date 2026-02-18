Kartal'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Kartal'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

18.02.2026 13:29  Güncelleme: 14:33
Kartal Belediyesi, ramazan ayı boyunca 20 mahallede zengin bir programla dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirecek etkinlikler düzenleyecek. İftar ve sahur organizasyonlarının yanı sıra kültür sanat etkinlikleri ve sosyal destek çalışmaları da yer alacak.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, ramazan ayını ilçe genelinde zengin bir programla karşılıyor. İftar ve sahur organizasyonlarından kültür sanat etkinliklerine, inanç turlarından sosyal destek çalışmalarına kadar uzanan kapsamlı hazırlıklarla ay boyunca 20 mahallede birlik atmosferi hakim olacak.

Kartal Belediyesi, 20 mahallede iftar ve sahur organizasyonları, kültür sanat etkinlikleri, inanç turları ve sosyal destek çalışmalarını kapsayan bir ramazan programı hazırladı.

Komşuluk kültürü ve toplumsal dayanışmayı merkeze alan çalışmalar kapsamında kurulacak sabit iftar ve sahur sofralarının yanı sıra mobil ekipler aracılığıyla da vatandaşlara sahada destek verilecek. Farklı mahallelerden Kartallılar, aynı masa etrafında buluşarak ramazanın bereketini paylaşacak.

Koşuyolu Hastanesi'nde iftar ve sahur alanı

Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde kurulacak iftar ve sahur alanı ise dayanışmanın önemli adreslerinden biri olacak. Hastanede tedavi gören vatandaşların yakınları, sağlık çalışanları ve ilçe sakinleri aynı sofrada bir araya gelecek.

Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi bünyesindeki taziye evinde her gün verilecek iftar yemekleri ise mahalle ölçeğinde nostaljik görüntülere sahne olacak. Birlik duygusunun ve komşuluk bağlarının en eski ve özlenen örnekleri burada yaşanacak.

Belediye, iftar saatine trafikte ya da yolda yakalanan vatandaşları da unutmadı. Kartal Belediyesi personeli Metro ve Marmaray duraklarında mobil ikram aracıyla Kartallı vatandaşları karşılayacak. İftara yetişemeyen vatandaşlar, çorba ikramı ile paylaşımanın sıcaklığını hissedecek.

Kültür etkinlikler ilçeye renk katacak

Kültür merkezlerinde düzenlenecek ramazan etkinlikleri ise ayın manevi atmosferini kültürel içeriklerle zenginleştirecek. Yetişkinler için nostalji programları, söyleşiler ve dinletiler gerçekleştirilirken; çocuklar drama çalışmaları, atölyeler ve eğitici etkinliklerle ramazanın geleneksel değerlerini hep birlikte tecrübe edecek.

İnanç turları kapsamında ise Kartallılar, rehberler eşliğinde ilçedeki ve çevredeki tarihi camiler ile kutsal mekanları ziyaret ederek kültürel ve manevi mirasla bağ kuracak.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ramazanın birlik ve dayanışma ruhunun Kartal'ın her köşesinde hissedilmesi için tüm birimlerle hazır olduklarını belirterek, ramazanın ilçeye ve ülkeye huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

