Kartal Belediyesi Ramazan Kolileri İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılıyor

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan kolileri, ilçede yaşayan dar gelirli ailelere ulaştırılmaya başlandı. Bağışlar ve belediyenin kendi olanaklarıyla hazırlanan gıda kolileri, her gün belirlenen program dahilinde ekipler tarafından dağıtılıyor.

Kartal Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlarını sürdürüyor. Kartal Belediyesi Gıda Bankası'nda hazırlanan koliler, ilçenin 20 mahallesinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.

Kolilerin dağıtımı, hem Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün kayıtları hem de Komşu İletişim Merkezi'ne gelen taleplerin değerlendirilmesiyle oluşturulan listeler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Yardımlardan faydalanacak vatandaşların kimlik bilgileri teyit edildikten sonra gıda paketleri kapılarına kadar ulaştırılıyor.

Kolilerde kuru gıda, salça, yağ, makarna, un gibi temel gıda malzemeleri yer alıyor. Ramazan boyunca devam edecek yardım çalışmaları ile özellikle dar gelirli ailelerin sofralarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dayanışma ruhunun önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya devam edeceğiz"

"Ramazan ayı; yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin ayıdır. İftar sofralarımızı komşularımızla paylaşmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan boyunca lokmamızı bölüşerek, dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Gıda bankamızda hazırlanan temel gıda ve kuru erzak kolilerini, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmayı sürdürüyoruz. Sevgi ve dayanışmanın arttığı bu mübarek Ramazan ayında, tüm komşularımıza sağlık, huzur ve bereket diliyorum. Hayırlı Ramazanlar!"

Yetkililer, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, vatandaşların Komşu İletişim Merkezi aracılığıyla yardımlara ilişkin bilgi alabileceklerini bildirdi.