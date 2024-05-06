Kartal Belediyesi Trafik ve İlk Yardım Semineri

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Trafik ve İlk Yardım Haftası'na özel bir seminer düzenledi. Trafik kurallarına dikkati çekmek ve ilk yardımın önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen "Panik Değil, İlk Yardım Kurtarır" başlıklı seminere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi'nde Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerde, günlük hayatta olası kaza ve yaralanmalara karşı temel ilk yardım adımları uygulamalı ve kapsamlı bir şekilde anlatıldı.

Kartal Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Eğitmeni Sevil Hellaç, sahneye aldığı sağlık personeli üzerinde Heimlich manevrası, kaza anında kazazedeye yapılacak ilk müdahale gibi birçok konuyu uygulamalı olarak gösterdi. Çocukların karşılaşabileceği kazalarda annelerin bilmesi gereken müdahaleleri de katılımcılar arasındaki annelere uygulamalı ve detaylı olarak anlattı. Hellaç, şunları dile getirdi:

"İlk yardım bilmeyen insan ufak bir kaza anında kendisine dahi yardımcı olamaz. Bu yüzden herkes ilk yardım sertifikası alabileceği eğitimlere katılmalı. Bugün gerçekleştirdiğimiz gibi, çevrelerinde yapılan ilk yardım seminerlerine de katılarak kendilerine ve çocuklarına kaza anında ilk müdahaleyi nasıl yapacaklarını öğrenebilirler."

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Sevin Köker'in de katılımcılara eşlik ettiği seminer soru-cevap eşliğinde devam etti. Seminerin sonunda katılımcılara ilk yardım kitleri hediye edildi.