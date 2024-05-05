Kartal Belediyesi ve Şefkat Eli Derneği Afet Tatbikatı Düzenledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi ve Şefkat Eli Derneği Afet Tatbikatı Düzenledi

Kartal Belediyesi ve Şefkat Eli Derneği Afet Tatbikatı Düzenledi

Kartal Belediyesi, Kartal Afetle Mücadele ekibi ile Şefkat Eli Derneği Arama Kurtarma ekipleri, AFAD denetiminde hazırlık tatbikatı düzenledi. Tatbikatta birçok hayati konu ele alındı ve enkaz altında kalan bir yaralıya ilk müdahale gerçekleştirildi.

05.05.2024 11:23  Güncelleme: 11:27
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Kartal Afetle Mücadele ekibi ile Şefkat Eli Derneği Arama Kurtarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) denetiminde hazırlık tatbikatı düzenledi.

Olası afet senaryolarına karşı hazırlıklarına ilçe genelinde verdiği bilinçlendirme eğitimleri ve tatbikatlar ile devam eden Kartal Belediyesi, bir yandan da görevli çalışma grupları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen ortak çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen gece tatbikatına; Kartal Afetle Mücadele ekibi, Şefkat Eli Derneği Arama Kurtarma ekipleri, AFAD ve gönüllüler katıldı.

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü eğitmenlerinin gözlemi altında yapılan tatbikatta birçok hayati konu ele alındı. Tatbikat çerçevesinde operasyon çağrısına hazırlık, ekibin hazırlanması, afetin türü, bölge hakkında brifing, bölgeye intikal provası, kamp alanı kurulumu, enkaz tespiti, enkazda arama, enkazda kazazede tespiti, enkazda kurtarma, enkaz alanında oluşabilecek ikincil afetlere müdahale (yangın-su tahliyesi) ve operasyon bitişi gibi önemli konuların provası yapıldı.

Senaryo gereği enkaz altında kalan bir yaralıya ilk müdahale de ekipler tarafından gerçekleştirildi. Sağanak yağmur yağışı altında gerçekleştirilen tatbikat ile ekipler geceyi hareketli geçirdi. Yoğun bir tempo içinde yapılan tatbikat ekipler tarafından başarıyla tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi ve Şefkat Eli Derneği Afet Tatbikatı Düzenledi - Son Dakika

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