Kartal Belediyesi Vedat Günyol Deneme Ödülü Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Vedat Günyol Deneme Ödülü Yarışması Başvuruları Başladı

Kartal Belediyesi, Vedat Günyol Deneme Ödülü Yarışması'nın 9. edisyonuna başvuruların başladığını duyurdu. Yarışmaya katılmak isteyen yazarlar, 15 Kasım 2024'e kadar başvurularını yapabilecekler.

31.07.2024 11:04  Güncelleme: 11:51
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, "Yazarların Cumhurbaşkanı" olarak anılan; öğretmen, eleştirmen, yazar, yayıncı ve çevirmen Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasının 9'uncusunu gerçekleştiriyor. Vedat Günyol Deneme Ödülü Yarışması'na katılmak isteyen yazarlar için başlayan başvurular, 15 Kasım 2024'e kadar devam edecek.

Yazarların Cumhurbaşkanı Vedat Günyol'u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmalarını desteklemek amacıyla tüm yazarların katılımına açık olarak Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü'nün başvuruları alınmaya başladı.

Kartal Belediyesi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Cumhuriyet Gazetesi, P.E.N Türkiye Yazarlar Derneği ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilecek 9. Vedat Günyol Deneme Ödülü'ne, adaylar deneme tarzında yazılmış eserlerle katılabilecek. Başvurular, 31 Temmuz-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular posta yoluyla alınacak.

Eserler; Adem Uçar, Adil İzci, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Halil İbrahim Özcan, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mehmet Özkan Şüküran, Onur Çalı, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden'den oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek.

Adaylık ve 9. Vedat Günyol Deneme Ödülü'nde derece alan yazarlar, seçici kurul tarafından; birincilik, Jüri Özel Ödülü ve Genç Deneme Yazarı Ödülü kategorilerinde ödüllendirilecek.

Yarışmaya başvurmak isteyenler, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yukarı Mah. Belediye Cad. No: 6 adresine ulaşabilecek. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyen ve soru sormak isteyen vatandaşlar ise0216 280 58 09 telefon numarasına ve fatmayigit@kartal.bel.tr adresine ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi Vedat Günyol Deneme Ödülü Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Vedat Günyol Deneme Ödülü Yarışması Başvuruları Başladı - Son Dakika
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