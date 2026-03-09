Kadınlar Günü'nde Yeni Yaşam Merkezi Açıldı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir programa imza attı. Resmi açılış için gün sayan Yakacık Kadın Yaşam Merkezi, ilk misafirlerini ağırladı.

Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirecek Yakacık Kadın Yaşam Merkezi'nin tanıtım buluşmasıyla taçlandırdı. Merkezin bahçesinde düzenlenen ve ramazan ayının manevi iklimini yansıtan iftar programına ilgi yoğun oldu.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaklaşık bin 500 Kartallı ile birlikte orucunu açarak ramazan bereketini paylaştı. Masaları tek tek gezerek kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan Yüksel, merkezin bölgedeki sosyal dönüşümün öncüsü olacağını vurguladı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Yüksel, şunları kaydetti:

"Burası bir tesisten daha fazlası"

"Hem Kartal'da hem İstanbul'da hem de Türkiye'de birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Yakacık Kadın Yaşam Merkezi burası ve burası kadın dostu bir yaşam merkezi. Bir kadın emeğini değerlendirme projesi olarak yola çıktık, ancak burası dev bir yaşam kompleksine dönüştü. Çok amaçlı salonumuzdan eğitim sınıflarına, çocuk oyun alanlarından sosyal tesisimize kadar her detay kadın dostu bir anlayışla tasarlandı. Üst katımızda Kartal'ın 12. sosyal tesisi olacak Gezegen Kafe yakında hizmete girecek. Hemen önündeki 4 dönümlük parkımızla burayı tam bir cazibe merkezi haline getirdik. Bayramdan sonra, havaların da güzelleşmesiyle resmi açılışımızı hep birlikte yapacağız. Bu merkez sizlerin emeğiyle büyüyecek; burası size emanet."

Üretim ve sosyalleşmenin yeni adresi

Modern mimarisi ve fonksiyonel alanlarıyla dikkati çeken merkezde; kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilecekleri üretim atölyeleri, kişisel gelişim desteği sunan Kadın Danışma Merkezi, taziye evi ve Gezegen Kafe, mutfak atölyesi, eğitim sınıfları ve çok amaçlı salonlar yer alıyor.

Etkinlik kapsamında merkezi gezen kadınlar, atölyelerde ilk üretim deneyimlerini gerçekleştirerek projeye tam not verdi.

Program, Kartallı kadınların merkezdeki atölye çalışmalarını incelemesi ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.