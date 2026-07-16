Kartal'da 15 Temmuz şehidi Şükrü Bayrakçı kabri başında anıldı - Son Dakika
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Kartal'da 15 Temmuz şehidi Şükrü Bayrakçı kabri başında anıldı

16.07.2026 10:11  Güncelleme: 10:59
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15 Temmuz darbe girişiminde tankları engellerken şehit olan Şükrü Bayrakçı, Kartal'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Ailesi ve protokol üyelerinin katıldığı programda dualar okundu, ardından meydanda demokrasi nöbeti ve yürüyüş yapıldı.

(İSTANBUL) - Kartal'da, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Şükrü Bayrakçı, kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi sırasında Ümraniye Çakmak Köprüsü üzerinde tankları engellemeye çalışırken şehit düşen Şükrü Bayrakçı için Kartal Hürriyet Mahallesi Kurfalı Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törende şehidin babası Mehmet, annesi Hatice, eşi Nesrin ve kızı Bade Bayrakçı taziyeleri kabul etti.

Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu programa, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy, ilçe müftüsü Mehmet Öztürk, başsavcı vekili, garnizon komutanı, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özgön, şehit ailesine başsağlığı dileyerek Bayrakçı'nın mezarına karanfil bıraktı.

KARTAL DEMOKRASİ NÖBETİ VE YÜRÜYÜŞ

15 Temmuz Meydanı'nda anma etkinlikleri akşam saatlerinde de devam etti. Kartal Kaymakamlığı tarafından organize edilen program kapsamında ilk olarak Mehteran Takımı, Kartal Meydanı'nda sahne aldı. Kaymakam Çakıcı, Özgön ve ilçe protokolünün katıldığı etkinlikte, meydanda toplanan vatandaşlar Neyzen Tevfik Meydanı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.

KÜRSÜDE HAİN DARBE GİRİŞİMİ LANETLENDİ

Neyzen Tevfik Meydanı'nda kurulan sahnede Kuran-ı Kerim okunması ve 15 Temmuz belgeselinin izlenmesinin ardından Kaymakam Çakıcı kürsüye çıktı. Darbe girişimini lanetleyen Çakıcı, aradan geçen 10 yıla dair değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konuşmanın ardından mehteran ve halk oyunları gösterileri sergilendi, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Program süresince çeşitli kurumlar tarafından vatandaşlara ikramlar sunuldu.

Kaynak: ANKA

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