Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları Derya Uluğ konseriyle doruğa çıktı - Son Dakika
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Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları Derya Uluğ konseriyle doruğa çıktı

Kartal\'da 19 Mayıs kutlamaları Derya Uluğ konseriyle doruğa çıktı

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla coşkulu bir kutlama programı hazırladı. Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları ünlü sanatçı Derya Uluğ'un sahne aldığı konser ile doruğa çıktı.

20.05.2024 11:14  Güncelleme: 12:43
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla coşkulu bir kutlama programı hazırladı. Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları ünlü sanatçı Derya Uluğ'un sahne aldığı konser ile doruğa çıktı.

Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı kutlamaları, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Meydanı'nda düzenlenen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, anıta çelenk sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda verdiği mücadelenin başlangıcını oluşturan 19 Mayıs kutlamaları ilçe genelinde düzenlenen etkinlikler ile devam etti.

Atatürk'ün fotoğrafı denizin derinliklerinden yüzeye çıkarıldı

19 Mayıs kutlamaları kapsamında günün ilk etkinliğinde, Atalar Spor Kompleksi'nde Ayak Tenisi Turnuvası, Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı'nda ise 3x3 Basketbol Turnuvası ile Tenis Turnuvası gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi'ne bağlı Dragos Su Sporları Merkezi'nde de 19 Mayıs kutlamaları tüm hızıyla devam etti. Kutlamalar kapsamında önce Gedik Üniversitesi öğrencileri, Öğretim üyesi Güvenç Sorarlı ile birlikte hazırlıklarını tamamlayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı onuruna bir dalış gerçekleştirdi. 7 dalgıcın hazırlanarak iskeleden gerçekleştirdiği dalışta, Ulu Önder Atatürk'ün bir fotoğrafı denizin derinliklerinden yüzeye çıkarıldı. Kartal Belediyespor bünyesinde yarışan kürek ve kano sporcuları da bir gösteri gerçekleştirdi.

Kortej yürüyüşü yapıldı

Kartal'da bayram coşkusu, her sene olduğu gibi, yüzlerce ilçe sakininin bir araya geldiği kortej yürüyüşü ile devam etti. 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, ellerinde bayrak ve marşlar eşliğinde Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na kadar coşkuyla yürüdü. Başkan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel ile kortej yürüyüşüne katılarak, evlerinin pencere ve balkonlarından kendisini selamlayanlara el salladı.

Bayram coşkusu ünlü sanatçı Derya Uluğ konseri ile zirveye ulaştı. Yalnızca Kartal değil, İstanbul'un birçok noktasından yüzlerce kişi, sevilen sanatçının konseri için Kartal Meydanı'nda bir araya geldi. Sanatçı Derya Uluğ, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak 'Nefes', 'Yansıma' ve 'Sana Çıkıyor Yollar' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Başkan Yüksel, konser sonunda sanatçı Derya Uluğ'a çiçek takdim ederek, şunları söyledi:

"Daha güzel bir Türkiye umuduyla, daha çok çalışmak zorundayız"

"İyi bayramlar Kartal! Sevgili komşularım, 19 Mayıs ruhu Kartal'da yaşamaya devam ediyor ve hepimizin sayesinde yaşamaya devam edecek. Bugün, Kartallı Kazım Meydanı'ndan yine Kartal Meydanı'na doğru yürüdük. 105'inci yılında Atatürk gençliği olarak burada hep beraberiz. Bundan tam 105 yıl önce başlayan bir yürüyüş... Bütün bir vatanı örgütlemek ve emperyalizme baş kaldırmak. Bu uğurda, bu güzel vatanı kurtarmak ve Cumhuriyet'i gerçekleştirmek. ve bu vatanı, 'Tüm ümidim gençliktedir' diyerek gençlere emanet etmek. Tam 105 yıl sonra, çıtayı yükseğe çıkartacak olanlar, sizlersiniz. Hayalleriniz büyük olsun, umutlarınızı yitirmeyin. Daha güzel bir Türkiye umuduyla, daha çok çalışmak zorundayız. Ülkemiz için tek kurtuluş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun ilkeleridir. Bizleri bu gece yalnız bırakmayan kıymetli sanatçımız Derya Uluğ'a ve tüm komşularımıza sonsuz teşekkür ediyorum."

Gecede, Başkan Yüksel, U-18 liginde Türkiye Şampiyonu olan Kartal Sporluları sahneye devam etti. Şampiyonluk kupasıyla sahneye çıkan genç futbolcular, Yüksel'e ve tüm Kartallılara teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal'da 19 Mayıs kutlamaları Derya Uluğ konseriyle doruğa çıktı - Son Dakika

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