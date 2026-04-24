Kartal'da "Ahşaptan Esintiler" Sergisi Ziyarete Açıldı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında geleneksel Türk motiflerinin ahşapla yeniden hayat bulduğu "Ahşaptan Esintiler" sergisi ziyarete açıldı.

Kartal Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan nisan ayı kültür takvimi, geleneksel el sanatlarının en seçkin örneklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanatçılar Hatice Mazı ve Erkan Gören'in hazırladığı "Ahşaptan Esintiler" adlı ahşap süsleme ve hat sanatı sergisi de Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki fuaye alanında kapılarını açtı. Sergide; yakma, oyma ve boyama gibi pek çok farklı teknikle hazırlanan onlarca eser yer alıyor.

El emeği ve geleneksel teknikler bir arada

Ahşabın sıcaklığını hat sanatının zarafetiyle buluşturan serginin açılışına belediye personeli ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılış töreninde Kartal Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koordinatörü Meryem Uçar, sanatçılar Hatice Mazı ve Erkan Gören'e Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.