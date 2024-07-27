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Kartal'da Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Yaz Kampı'nda öğrenciler sertifikaları aldı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi'nin hayata geçirdi Makina Hangar'da 1.Dönem, Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Yaz Kampı Kapanış Programı düzenlendi. Oyun tasarımı yöntemleri, çizgi izleyen robot, engeldenkaçan robot ve uzaktan kumandalı robot gibi konularda bilgi ve tecrübe edinen 60 öğrenci düzenlenen tören ile sertifikalarına kavuştu.

Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen Makina Hangar'da 1 Temmuz tarihinde başlayan dönemde, 1 Temmuz - 26 Temmuz arasında 4 haftalık bir kamp programında toplam 60 kişinin katılımıyla, oyun tasarım ve programlaması, algoritma, mikrodenetleyici programlama, temel seviye elektronik devre tasarımı, 3 boyutlu tasarım ve baskı eğitimleri verildi. Yaşları 10-13 arasında değişen katılımcılar, her biri 15 kişiden oluşan dört grup

halinde 48 saatlik eğitim aldı.

Öğrenciler; Oyun tasarımın yöntemlerini, çizgi izleyen robot, engelden kaçan robot ve uzaktan kumandalı robot yaptılar. Tinkercad programı yardımıyla 3

boyutlu tasarımlar oluşturup 3 boyutlu yazıcı kullanarak hayata geçirdiler.

1.Dönem, Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Yaz Kampı'nın Kapanış Programı Makina Hangar'da dün düzenlendi. 60 öğrencinin katılımıyla düzenlenen programda kürsü konuşmalarının ardından öğrencilere sertifikaları verildi.

Sertifika törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Birim Müdürleri, Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Uğraş, Makine Mühendisler Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, veliler ve öğrenciler katıldı.

Sertifika alan öğrencilerden Devrim Gemici, "Çizgi izleyen robot gördük, kodlama dersi gördük. Dersleri çok sevdim. Gayet güzeldi, 2'nci döneme de gelmek istiyorum" dedi.

Rüya su Bozoğlu, "Dönem gayet güzel geçti. Robot yaptık robotları hareket ettirdik, yere çektiğimiz çizgiden robot sizin verdiğimiz komutlarla beraber yürüdü. Tekrar gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.