Kartal'da Çatısı Çöken Bina Boşaltılarak Mühürlendi - Son Dakika
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Kartal'da Çatısı Çöken Bina Boşaltılarak Mühürlendi

Kartal'ın Orhantepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısının bir kısmı çökerek en üst kattaki dairenin balkonuna düştü. Olay sonrasında polis, itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan olmazken, binanın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. İncelemelerin ardından binada oturanlar tahliye edilerek apartman mühürlendi.

26.07.2024 16:39
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Kartal'da çatısının bir kısmında çökme meydana gelen bina boşaltılarak mühürlendi.

Orhantepe Mahallesi Banu Sokak'taki 4 katlı binanın çatısının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle en üst kattaki dairenin balkonuna çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, ekipler binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

İncelemelerin ardından binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edilerek apartman mühürlendi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Zabıta, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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