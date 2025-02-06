Kartal'da Deprem Şehitleri İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal'da Deprem Şehitleri İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde Kartal Belediyesi tarafından, depremde hayatını kaybedenler anısına 'Sessiz Kentlerin Çığlığı' adlı bir yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, meşalelerle yürüyerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

06.02.2025 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler sessiz yürüyüşle anıldı

İSTANBUL - Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıldönümü dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından 'Sessiz Kentlerin Çığlığı' adlı anma programı gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi tarafından 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümü dolayısıyla 'Sessiz Kentlerin Çığlığı' adlı anma programı düzenlendi. Kartal Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleri ellerinde meşale ve fotoğraflarla bankalar caddesine kadar yürüdü. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

"Allah kimseye hiçbir ülkeye hiçbir vatandaşa bir daha bu acıları yaşatmasın"

Kartal Belediye Başkanvekili Olcay Özgön, depremde hayatını kaybedenlere Allah'ta rahmet ve yaralılara şifalar dileyerek, "Bundan iki yıl önce bugün 6 Şubat tarihinde Türkiye bir kez daha bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. O acı günü bugün bizlerde bu sessiz yürüyüşle tekrar acı hatırları hatırladık. Allah kimseye hiçbir ülkeye hiçbir vatandaşa bir daha bu acıları yaşatmasın. 6 Şubat günü Kartal Belediyesi olarak bizde sabah haberi aldığımızda hemen harekete geçerek ekibimizle birlikte deprem bölgesine ulaştık. Gerçekten çok acı, ülkemizi derinden yaralayan bu manzara bizleri de çok derinden üzdü. Kartal Belediyesi olarak tüm belediyelerin olduğu gibi bizde bütün gücümüzle deprem bölgesinde ekiplerimizle birlikte gerekli destekleri vermeye gayret ettik. Bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından lokma dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Belediye, Politika, Güncel, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Deprem Şehitleri İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
23:19 Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:51 Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı
09:48 Survivor’da Adem ve Hikmet birbirine girdi Fiziksel temasa ramak kaldı Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 00:16:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da Deprem Şehitleri İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.