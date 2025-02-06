Kartal'da Deprem Şehitleri İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

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Kartal'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler sessiz yürüyüşle anıldı

İSTANBUL - Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıldönümü dolayısıyla Kartal Belediyesi tarafından 'Sessiz Kentlerin Çığlığı' adlı anma programı gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi tarafından 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümü dolayısıyla 'Sessiz Kentlerin Çığlığı' adlı anma programı düzenlendi. Kartal Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar ve arama kurtarma ekipleri ellerinde meşale ve fotoğraflarla bankalar caddesine kadar yürüdü. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

"Allah kimseye hiçbir ülkeye hiçbir vatandaşa bir daha bu acıları yaşatmasın"

Kartal Belediye Başkanvekili Olcay Özgön, depremde hayatını kaybedenlere Allah'ta rahmet ve yaralılara şifalar dileyerek, "Bundan iki yıl önce bugün 6 Şubat tarihinde Türkiye bir kez daha bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. O acı günü bugün bizlerde bu sessiz yürüyüşle tekrar acı hatırları hatırladık. Allah kimseye hiçbir ülkeye hiçbir vatandaşa bir daha bu acıları yaşatmasın. 6 Şubat günü Kartal Belediyesi olarak bizde sabah haberi aldığımızda hemen harekete geçerek ekibimizle birlikte deprem bölgesine ulaştık. Gerçekten çok acı, ülkemizi derinden yaralayan bu manzara bizleri de çok derinden üzdü. Kartal Belediyesi olarak tüm belediyelerin olduğu gibi bizde bütün gücümüzle deprem bölgesinde ekiplerimizle birlikte gerekli destekleri vermeye gayret ettik. Bu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara şifalar diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından lokma dağıtıldı.