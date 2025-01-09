Kartal'da Enerji Verimliliği Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kartal'da Enerji Verimliliği Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Kartal Belediyesi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, enerji verimliliğini artırmak amacıyla iki gün süren bir etkinlik düzenledi. Katılımcılar, uzmanların sunduğu interaktif oturumlarla enerji kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında bilgi edindi.

09.01.2025 11:11  Güncelleme: 11:16
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Kartal'da 'Enerji Verimliliği Haftası' etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle, enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Enerji Verimliliği Haftası' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Ülkemizin potansiyelinin daha ileri noktaya geldiği kesin. Daha iyisinin olması için bu aklın, bu bilginin ve bu alanda kendini yetiştirmiş olan mühendislerin ortaya koyduğu değerlendirmelerin de dikkate alınması şart" dedi.

Kartal Belediyesi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak ve bu alandaki en güncel gelişmeleri paylaşmak amacıyla düzenlediği 'Enerji Verimliliği Haftası' etkinliği Kartal Bilim Mühendislik ve Teknoloji Merkezi - Makina Hangar'da gerçekleştirildi. İki gün boyunca 9 oturum ve 27 konuşmacının bir araya geldiği etkinlikte, enerjinin daha verimli kullanımı, sürdürülebilirlik ve teknolojik yenilikler üzerine kapsamlı bir program sunuldu. 7 - 8 Ocak tarihleri arasında iki gün süren bu etkinlikte, alanında uzman kişiler tarafından pek çok önemli konu başlığı sunuldu. Katılımcıların etkinlikten en verimli şekilde faydalanabilmesi için interaktif oturumlar, soru-cevap bölümleri gibi çeşitli formatlar da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz'ın gerçekleştirdiği etkinlikte sırasıyla; MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Mühendislerin ortaya koyduğu değerlendirmelerin dikkate alınması şart"

Programa katılım sağlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Dünyanın üzerine en çok konuştuğu, üzerine politikalar geliştirdiği bazen savaşları bile tetikleyen önemli bir kavramdan bahsediyoruz; enerji. Mühendislerimiz hem ülke politikası bakımından hem de enerjinin Türkiye'deki detaylarını, kanunlarını, uygulanabilirliği ve eksikliklerini dile getirdiler. Elbette ki bu çok kıymetli. Aslında birçok konuda olduğu gibi enerjide de yapılması gereken kurallar, atılması gereken adımlar kişinin kendi vizyonuna bırakılamayacak kadar değerli. Bir kurumsal kimliğin oluşturulması şart. Yıl 2025, ülkenin potansiyelini ortaya koyabilmek, gelişen dönüşen yenilenebilen enerji ile alakalı teknolojinin gelişmesiyle ülkemizin potansiyelinin daha ileri noktaya geldiği kesin. Yapılan bu konuşmalar daha iyi şeyler olsun diye. Biz de bugüne kadar yapılan her şey için teşekkür ederiz ama daha iyisinin olması için de bu aklın, bu bilginin ve bu alanda kendini yetiştirmiş olan mühendislerin ortaya koyduğu değerlendirmelerin de dikkate alınması şart" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Enerji Verimliliği Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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