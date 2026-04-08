Kartal'da "Fotoğraflarla 19. Yüzyıldan Günümüze Erzincan" Sergisi Açıldı

08.04.2026 11:37  Güncelleme: 12:23
Kartal Belediyesi, 19. Yüzyıldan günümüze Erzincan'ı konu alan sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, 1939 Erzincan Depremi öncesi ve sonrası ile ilgili görseller yer alıyor.

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Fotoğraflarla 19. Yüzyıldan Günümüze Erzincan" sergisini fuaye alanında sanatseverler ile buluşturdu.

Kartal Belediyesi'nin desteği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Gül, Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın ve Erzincan 24 Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Cemal Çiçek'in iş birliğiyle hazırlanan sergi; 19. yüzyıl Erzincan'ını gün yüzüne çıkarıyor. Sergide, özellikle 1939 Erzincan Depremi öncesi ve sonrasına ait görseller aracılığıyla kentin sosyal yaşamı, mimari yapısı ve şehir dokusu ziyaretçilere sunuluyor. Açılış törenine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve Mustafa Ağdaş, Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, başkan danışmanları, birim müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Amacımız, bu medeniyet mirasını korumak"

Açılışta konuşan Erzincan 24 Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Cemal Çiçek, serginin sadece bir görsel şölen değil, aynı zamanda bir şehrin ruhuna tanıklık etme imkanı sunduğunu ifade etti. Çiçek, "Bu kareler, artık var olmayan mekanların ve unutulmaya yüz tutmuş yaşam biçimlerinin belgesidir. Erzincan, 19'uncu yüzyılda doğu ile batı arasında bir merkezdi. Amacımız, bu medeniyet mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Özkan Özdemir ise Erzincan'ın kültürel zenginliğine dikkat çekerek, "Erzincan, dostluk ve muhabbetin bir arada yaşandığı, ülkemizin siluetini yansıtan çok özel bir kenttir. Bu sergiyi Kartallı komşularımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Özdemir, konuşmasının ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in sevgi ve selamlarını ileterek Cemal Çiçek'e günün anısına Kartal heykelciği takdim etti.

Kaynak: ANKA

