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İstanbul'da gece yarısı dehşet anları! Araya aldıkları genci dövüp bıçakladılar - Son Dakika
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İstanbul'da gece yarısı dehşet anları! Araya aldıkları genci dövüp bıçakladılar

İstanbul'da bir genç, 3 kişilik bir grup tarafından darbedildi. Daha sonra gruptakiler genci bıçaklarken korku dolu anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

08.12.2023 - 06:13,
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İstanbul Kartal'da bir genç 3 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Gencin saldırıya uğradığı anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNCE DARBETTİ, SONRA BIÇAKLADI

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi Doğa Sokak'ta iddiaya göre, 3 kişilik grup, bir genci bilinmeyen bir nedenle darp etti. Grubun içindeki bir kişi darp ettikleri genci bıçakla yaraladı. O anları çevredeki bir vatandaş kameraya alırken bir yandan da polise ihbarda bulundu. Yaşanan olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARTAL'da Genç Bıçaklı Saldırıya Uğradı
KARTAL'da Genç Bıçaklı Saldırıya Uğradı
İstanbul\'da gece yarısı dehşet anları! Araya aldıkları genci dövüp bıçakladılar
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Kadir Küçük: Bir dünya bekçi var sözde bunlar sokaklarda mahallelerde güvenliği saglayacaklardi nerde bu arkadaşlar Yanıtla 13 4
  • Yusuf Coşgun: aydın yıldız komik olan ne neye güldünüz?? Yanıtla 12 3
  • aydın yıldız: Acaba neden yapmışlar 3 kişi bir kişiye :) canım ülkemde canım kardeşlerim hepsi delirdi terelelli ?? Yanıtla 16 3

İstanbul, Kartal, Saldırı, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da gece yarısı dehşet anları! Araya aldıkları genci dövüp bıçakladılar - Son Dakika
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