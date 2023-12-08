İstanbul\'da gece yarısı dehşet anları! Araya aldıkları genci dövüp bıçakladılar

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İstanbul Kartal'da bir genç 3 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Gencin saldırıya uğradığı anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNCE DARBETTİ, SONRA BIÇAKLADI

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi Doğa Sokak'ta iddiaya göre, 3 kişilik grup, bir genci bilinmeyen bir nedenle darp etti. Grubun içindeki bir kişi darp ettikleri genci bıçakla yaraladı. O anları çevredeki bir vatandaş kameraya alırken bir yandan da polise ihbarda bulundu. Yaşanan olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.