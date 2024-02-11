Kartal'da İBB lojmanı inşaatında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kartal'da İBB lojmanı inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Kartal\'da İBB lojmanı inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait lojman inşaatı şantiyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğanlık Yeni Mahalle'de yapımı devam eden İBB lojmanları şantiyedeki işçilerin kaldığı konteynerde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

11.02.2024 18:31
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Kartal'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait lojman inşaatı şantiyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğanlık Yeni Mahalle'de yapımı süren İBB lojmanları şantiyedeki işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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