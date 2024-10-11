Kartal'da Öğrencilere Akran Zorbalığı ve Sağlıklı Beslenme Semineri

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu, öğrenciler için "Akran Zorbalığı ve Sağlıklı Beslenme" üzerine seminer düzenledi.

Kartal Esentepe Mahallesi'nde yer alan Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen "Akran Zorbalığı ve Sağlıklı Beslenme" seminerinde öğrencilere; akran zorbalığının tanımı, akran zorbalığı olan ve olmayan davranışları nasıl ayırt edebilecekleri, akran zorbalığına maruz kalmaları durumunda ne yapmaları gerektiği gibi konuların yanı sıra günlük beslenme alışkanlıkları, dengeli beslenme prensipleri ve sağlıklı yaşam ile ilgili detaylı bir anlatım gerçekleştirildi.

Akran zorbalığıyla baş etme yolları anlatıldı

Seminerin ilk bölümünde slayt gösterimi eşliğinde öğretmen tarafından bir sunum yapılarak akran zorbalığı konusu ele alındı. Öğrencilere, arkadaşlarına karşı fiziksel, sözel, sosyal veya psikolojik zarar vermenin neden yanlış olduğu detaylı bir şekilde anlatıldı. Zorbalığın, arkadaşlar arasında kalıcı yaralar açabileceği ve ilişkileri zedeleyebileceği vurgulandı. Çocuklar bu tür olumsuz durumlarla karşılaştıklarında ne şekilde davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. Zorbalıkla mücadele etmenin yolları ve bu tür durumların önlenmesi için neler yapılabileceği de sunumda yer aldı.

Sağlıklı beslenmenin çocuk gelişimindeki rolü ele alındı

Seminerin ikinci bölümünde ise sağlıklı beslenmenin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilere, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmanın büyüme ve gelişme süreçlerinde ne kadar kritik bir rol oynadığı anlatıldı. Sunumda, dengeli ve düzenli beslenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklediği, bağışıklık sistemlerini güçlendirdiği ve ilerleyen yaşlarda karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olacağı vurgulandı. Çocuklara sağlıklı besinler seçmeleri, 'fast food' tüketiminden uzak durmaları ve yeterli miktarda su içmelerinin gerekliliği üzerinde duruldu. Beslenmenin, sadece bedensel gelişim için değil, aynı zamanda okul başarısı ve genel yaşam kalitesi açısından da büyük öneme sahip olduğu aktarıldı.

Sunumların ardından öğrenciler merak ettikleri konularla ilgili sorular sorarak, hem bireysel farkındalıklarını artırdı hem de sosyal gelişimleri açısından önemli bir katkı sağladı.