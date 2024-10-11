Kartal'da Öğrencilere Akran Zorbalığı ve Sağlıklı Beslenme Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal'da Öğrencilere Akran Zorbalığı ve Sağlıklı Beslenme Semineri

Kartal Belediyesi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu, öğrenciler için "Akran Zorbalığı ve Sağlıklı Beslenme" konularında seminer düzenledi. Seminere katılan çocuklara zorbalıkla baş etme yolları ve sağlıklı beslenmenin önemi aktarıldı.

11.10.2024 10:49  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu, öğrenciler için "Akran Zorbalığı ve Sağlıklı Beslenme" üzerine seminer düzenledi.

Kartal Esentepe Mahallesi'nde yer alan Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu'nda gerçekleştirilen "Akran Zorbalığı ve Sağlıklı Beslenme" seminerinde öğrencilere; akran zorbalığının tanımı, akran zorbalığı olan ve olmayan davranışları nasıl ayırt edebilecekleri, akran zorbalığına maruz kalmaları durumunda ne yapmaları gerektiği gibi konuların yanı sıra günlük beslenme alışkanlıkları, dengeli beslenme prensipleri ve sağlıklı yaşam ile ilgili detaylı bir anlatım gerçekleştirildi.

Akran zorbalığıyla baş etme yolları anlatıldı

Seminerin ilk bölümünde slayt gösterimi eşliğinde öğretmen tarafından bir sunum yapılarak akran zorbalığı konusu ele alındı. Öğrencilere, arkadaşlarına karşı fiziksel, sözel, sosyal veya psikolojik zarar vermenin neden yanlış olduğu detaylı bir şekilde anlatıldı. Zorbalığın, arkadaşlar arasında kalıcı yaralar açabileceği ve ilişkileri zedeleyebileceği vurgulandı. Çocuklar bu tür olumsuz durumlarla karşılaştıklarında ne şekilde davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. Zorbalıkla mücadele etmenin yolları ve bu tür durumların önlenmesi için neler yapılabileceği de sunumda yer aldı.

Sağlıklı beslenmenin çocuk gelişimindeki rolü ele alındı

Seminerin ikinci bölümünde ise sağlıklı beslenmenin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilere, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmanın büyüme ve gelişme süreçlerinde ne kadar kritik bir rol oynadığı anlatıldı. Sunumda, dengeli ve düzenli beslenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklediği, bağışıklık sistemlerini güçlendirdiği ve ilerleyen yaşlarda karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olacağı vurgulandı. Çocuklara sağlıklı besinler seçmeleri, 'fast food' tüketiminden uzak durmaları ve yeterli miktarda su içmelerinin gerekliliği üzerinde duruldu. Beslenmenin, sadece bedensel gelişim için değil, aynı zamanda okul başarısı ve genel yaşam kalitesi açısından da büyük öneme sahip olduğu aktarıldı.

Sunumların ardından öğrenciler merak ettikleri konularla ilgili sorular sorarak, hem bireysel farkındalıklarını artırdı hem de sosyal gelişimleri açısından önemli bir katkı sağladı.

Kaynak: ANKA

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Kartal Belediyesi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Öğrencilere Akran Zorbalığı ve Sağlıklı Beslenme Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:12:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal'da Öğrencilere Akran Zorbalığı ve Sağlıklı Beslenme Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.