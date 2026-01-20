"Olaylar Çok Büyük" Adlı Tiyatro Oyunu, Kartal'da Seyirciyle Buluştu

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin ocak ayı kültür sanat takvimi kapsamında hazırlanan "Olaylar Çok Büyük" adlı tek perdelik komedi oyunu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

"Olaylar Çok Büyük" adlı tek perdelik komedi oyunu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Kartallı seyirciyle buluştu. Temaşa Gösteri Sanatları tarafından sahneye konulan ve Burçhan Göze'nin yazıp yönettiği oyun, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Ferdi Akarnur, Buket Dereoğlu ve Yelda Alp Levent gibi isimlerin rol aldığı oyun, günlük hayatın absürt ve komik yanlarını sahneye taşıdı.

Absürt bir dünyada kaos ve komedi

Oyun, çevreci eylemlerle sona eren kurgusal bir dünya savaşı sonrasında geçen distopik bir hikayeyi sahneye taşıyor. "Süperland" adlı ülkede, başkanlık ofisinde yaşanan olaylar üzerinden gelişen hikayede, "Çılgın Kızarmış Tavuk" adı verilen hayali bir virüs etrafında şekillenen karışıklıklar konu ediliyor. Yanlış anlamalar, bürokratik aksaklıklar ve beklenmedik gelişmeler komedi unsurlarıyla işleniyor. Oyunun konusu; salgınlar, politik krizler, çevre aktivizmi gibi bugünün küresel sorunlarını mizahi bir dille ele alarak, günlük hayatın stresli yanlarını absürt bir aynadan yansıtıyor.

Sanata teşekkür plaketi

Oyuna, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin katıldı. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Şahin, oyuncuların performansını kutlayarak teşekkür etti. Kartal'da sanatın her dalını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, sanatçılara teşekkür plaketi takdim etti.