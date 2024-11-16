Kartal'da Park Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kartal'da Park Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı

Kartal\'da Park Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak araç kullanılmaz hale geldi.

16.11.2024 00:03  Güncelleme: 00:05
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KARTAL'da park halindeki kamyonette yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Uğur Mumcu Mahallesi, Şeyh Şamil Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonetin motor kısmında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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