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KARTAL'da park halindeki kamyonette yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Uğur Mumcu Mahallesi, Şeyh Şamil Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonetin motor kısmında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.