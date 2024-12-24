Kartal\'da \'Rehberlik Günleri\' Projesi ile Çocukların Bilişsel Gelişimine Destek

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Uğur Okulları Kartal Kampüsü'nün iş birliğiyle hayata geçirilen "Rehberlik Günleri" projesi kapsamında, Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşte eğitim gören 6 yaş grubundaki çocuklar için önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ve öğrencilerin bilişsel gelişimlerini beş temel alanda değerlendirmeyi amaçlayan "Codem Testi" Bilişsel Gelişim ve Dikkat Ölçüm Envanteri, minik öğrencilerin ilkokula hazırlık sürecine katkı sunmayı hedefliyor.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Uğur Okulları Kartal Kampüsü'nün iş birliğiyle hayata geçirilen "Rehberlik Günleri" projesi kapsamında Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşte eğitim gören 6 yaş grubundaki çocuklar için önemli çalışma yapıldı. Proje çerçevesinde Uğur Okulları Kartal Kampüsü Rehberlik Birimi, uzman psikologlar ve pedagoglar eşliğinde her bir öğrencinin kreşlerine giderek bire bir çalışmalar gerçekleştirdi. "Codem Testi" ile öğrencilerin bilgi işleme, dikkat, görsel ve işitsel algı gibi alanlardaki bireysel gelişim planlamaları ölçümlendi. Bu değerlendirme ile çocukların ilkokula geçiş sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri ön hazırlıklar belirlendi.

Aralık ayında yapılan ilk testin ardından, Nisan ayında bir kez daha Kartal Belediyesi'ne bağlı 14 kreşte aynı uygulama yapılacak. Test sonuçları, uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde analiz edildi ve analizler neticesinde, öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi gereken alanlarla ilgili sınıf öğretmenlerine önerilerde bulunuldu. Ayrıca velilere, Uğur Okulları Kartal Kampüsü'nde düzenlenen bire bir görüşmelerle ilgili geri bildirimler de aktarılacak.

Kartallı çocuklar için iş birliği

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde hayata geçirilen projenin her aşaması, Başkan Yardımcısı Dilek Kars ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç tarafından takip ediliyor.

Uğur Okulları Kartal Kampüsü Müdürü Tamer Ergenekon, İlkokul Birim Yöneticisi Duygu Özbakır Küçük, Kurumsal İletişim Sorumlusu Şengül Aslan ile psikolojik danışman ve rehber öğretmen Ferhan Öztürk de projede yer alan isimler arasında bulunuyor.

Proje, çocukların eğitimine değer katmayı amaçlıyor.