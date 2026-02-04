Kartal'da "Sağlıklı Hayat Akademisi"Ne Yoğun Katılım

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat Akademisi", Organik Çadır Etkinlik Alanı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Organik Çadır Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Sağlıklı Hayat Akademisi programına Kartal İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bekir Necati Şimşek, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ile belediye meclis üyeleri katılarak, çalışmaları yerinde takip etti.

Koruyucu sağlık bilincinin topluma yayılarak güçlendirilmesinin hedeflendiği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken; katılımcılar uzman isimlerle birebir iletişim kurarak merak ettikleri konulara ilişkin bilgi alma imkanı buldu.

Etkinlikte konuşan Kars, koruyucu sağlık hizmetlerinin yerel yönetimler açısından önemli bir sorumluluk alanı olduğuna dikkati çekti. Sağlıklı bir toplumun, hastalıklar ortaya çıkmadan önce alınan önlemlerle mümkün olduğunu vurgulayan Kars, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını da ileten Kars, vatandaşların bu tür bilgilendirici çalışmalara gösterdiği ilginin kendileri için yol gösterici olduğunu söyledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne de katkılarından dolayı teşekkür eden Kars, benzer bilgilendirme etkinliklerinin ilerleyen dönemde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programın açılış bölümünde konuşan Dr. Hazal Hande Uluç, Sağlıklı Hayat Akademisi'nin bireyleri hastalık ortaya çıkmadan önce bilgilendirmeyi ve koruyucu sağlık yaklaşımını günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçladığını belirterek, akademi kapsamında yürütülen çalışmaların toplumun sağlık bilgisine erişimini güçlendirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Uzman sunumlarıyla erken teşhisin önemi vurgulandı

Etkinlikte Dr. Özgü Kesmezacar tarafından gerçekleştirilen "Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği" sunumunda; aile sağlığı merkezlerinde sürdürülen hizmetler, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve erken tanının yaşam kalitesi üzerindeki etkileri ele alındı. Özellikle çocukluk döneminden itibaren yürütülen izlem ve aşılama çalışmalarının toplum sağlığı açısından taşıdığı role işaret edildi.

"Kanser Taramaları ve Erken Teşhis" başlıklı bilgilendirme sunumunda konuşan hemşire Funda Özay ise kanser riskini artıran yaşam alışkanlıkları ve çevresel etkenlere ilişkin katılımcılara bilgi verdi. Ulusal tarama programları kapsamında ücretsiz olarak sunulan servislerin erken tanı açısından önem taşıdığı vurgulandı."

Programda söz alan Ebe Fatma Sağlam, kadın sağlığına yönelik koruyucu hizmetlerin yalnızca bireysel değil, kuşaklar arası bir etki yarattığını belirterek düzenli izlemlerin anne ve bebek sağlığı üzerindeki belirleyici rolüne değindi ve gebelik öncesi danışmanlık ve takip süreçlerinin sağlıklı nesillerin oluşumunda temel unsurlardan olduğuna özellikle vurgu yaptı.

Akademinin son bölümünde Aile Hekimliği Uzmanı İrem Gülşah Cesur Çonay tarafından gerçekleştirilen "Sağlıklı Menopoz Okulu" sunumunda ise menopoz döneminin biyolojik ve psikososyal yönleri ele alındı. Bu süreçte dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve ruhsal iyi oluşun önemine dikkat çekildi.

Vatandaşların sorularıyla katkı sunduğu program, karşılıklı etkileşimin ön planda olduğu bir içerikle tamamlandı.