Kartal'da Sevgililer Günü'ne Özel "Kadın Emeği Pazarı" Başladı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanan, "Sevgililer Günü Özel Kadın Emeği Pazarı", Organik Çadır Etkinlik Alanı'nda kapılarını açtı. "Sevgiyle Üreten Kadınlardan, Kalpten Hediyeler" sloganıyla hayata geçirilen organizasyonda, Sevgililer Günü'ne özel tasarlanan çok sayıda ürün satışa sunuldu. Sevgi temasıyla hazırlanan etkinlik, 13 ve 14 Şubat günlerinde Kartallıları ağırlamaya devam edecek.

Kadın üreticilerin el emeğiyle hazırladığı birbirinden özel ürünlerin yer aldığı pazar, saat 11.00 ile 17.00 arasında ziyaretçilere açık olacak. Açılışın ilk gününde büyük ilgi gören Sevgililer Günü Özel Kadın Emeği Pazarı'na, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan da katılarak stantları gezdi. Üretici kadınlarla sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyareti sırasında kısa bir değerlendirmede bulunan Dilek Kars, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selam ve sevgilerini ileterek tüm vatandaşların Sevgililer Günü'nü gönülden kutladığını ifade etti.

Stantlarda el yapımı takılar, bileklik ve kolyeler, örgü eldivenler, atkılar, şallar, eşarplar, dekoratif süs eşyaları, çanta ve aksesuarlar ile çeşitli hediyelik ürünler yer aldı. Özenle hazırlanan kalp temalı tasarımlar ve kişiye özel el emeği ürünler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik etmeyi amaçlayan Kadın Emeği Pazarı, yerel üreticilere hem satış hem de ürünlerini geniş kitlelere tanıtma imkanı sunuyor. Aynı zamanda dayanışma ve üretim kültürünü güçlendiren etkinlik, kadın emeğinin görünürlüğünü artırarak toplumsal farkındalığa da katkı sağlıyor.

Sevgililer Günü'nü anlamlı ve özgün hediyelerle değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir alternatif sunan etkinlik, 14 Şubat Cumartesi günü de Organik Çadır Etkinlik Alanı'nda 11.00–17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.