Kartal'da Takla Atan Araçta İki Yaralı - Son Dakika
Kartal'da Takla Atan Araçta İki Yaralı

15.02.2026 08:59
Kartal'da aşırı hız nedeniyle takla atan araçta iki kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KARTAL'da aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil virajı alamayarak takla attı. 2 kişinin yaralandığı kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, R.P. yönetimindeki 34 SA 6195 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı; ardından da takla attı.Kazada sürücü R.P. ile araçta yolcu olarak bulunan K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, İnceleme, Olaylar, Güncel, Son Dakika

