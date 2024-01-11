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Kartal'da Tehlikeli Manevralar Yapan Sürücüye Ağır Cezalar - Son Dakika
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Kartal'da Tehlikeli Manevralar Yapan Sürücüye Ağır Cezalar

Kartal sahil yolunda aracıyla trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde tespit edildi. Sürücüye toplamda 14 bin 258 lira para cezası kesilirken, otomobili trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kartal\'da Tehlikeli Manevralar Yapan Sürücüye Ağır Cezalar
11.01.2024 - 23:57,  Güncelleme: 23:59
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Kartal'da aracıyla manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 258 lira para cezası verildi, otomobil trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal sahil yolunda otomobiliyle art arda manevralar yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgisinden sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, O.M'yi yakaladı.

Sürücüye, "trafikte makas atmak"tan 6 bin 439 lira, "saygısızca araç kullanmak"tan 690 lira, "önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden takip etmemek"ten 690 lira ve "mevzuata uygun olmayan egzoz kullanmak"tan 6 bin 439 lira olmak üzere toplam 14 bin 258 lira idari para cezası kesildi.

Otomobil trafikten men edilirken, sürücü O.M. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Ceza, Trafik, Spor, Güncel, Son Dakika

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