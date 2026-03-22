Kartal'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

22.03.2026 17:47
İstanbul Kartal'da 2 otomobil ve bir otobüsün karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 2 otomobil ile bir otobüsün karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik istikametine seyreden B.A.A. idaresindeki 34 BZM 91 plakalı otomobil, E.D'nin kullandığı park halindeki 34 BPN 662 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil de önünde park halinde olan 09 FR 991 plakalı otobüse çarptı.

Kazada sürücülerden B.A.A. araçta sıkışırken E.D. ile araçta bulunan H.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

