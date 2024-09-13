Kartal'da cip ve otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik istikametinde seyreden S.C. idaresindeki 34 RC 1601 plakalı cip, yol kenarındaki park alanından çıkmaya çalışan Y.O'nun kullandığı 34 JS 5693 plakalı otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çıkarak durabildi.
Kazada otomobildeki 2 kişi ile cipteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Kartal'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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