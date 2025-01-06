Kartal'da Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu Düzenleniyor

Güncel

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun anısını yaşatmak için her yıl düzenlediği, "Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu"nun 14'üncüsü, 26 Ocak Pazartesi günü Kartal Meydanı'nda başlayacak.

Ankara'daki evinin önündeki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci, hukukçu Uğur Mumcu'nun adını yaşatmak için Kartal Belediyesi tarafından başlatılan ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek "Uğur Mumcu Yol Koşusu", 26 Ocak 2025 Pazar günü, saat 10.30'da Kartal Meydanı'ndan başlayacak. Koşu öncesi 08.00-10.00 saatleri arasında da kit dağıtımı yapılacak.

Kayıtlar başladı

Koşu için kayıtlar, 6-19 Ocak tarihleri arasında 'https://bit.Iy/UgurMumcuYolKosusu' linkinden yapılabilecek.

Yarışmada lisanslı ve amatör sporcular, 10 kilometrelik parkurda birincilik için ter dökecek. Kartal Belediyesi'nin organizasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Team Kronos iş birliği ile gerçekleştirilecek olan müsabaka, 10 klasmanda düzenlenecek.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, spora ve sporculara her zaman destek olduklarını belirterek, tüm sporseverleri Uğur Mumcu anısına düzenlenecek olan yol koşusuna davet etti.