Kartal'da yasa dışı hayvan ticareti yapan şüphelinin evinde 134 hayvan bulundu

Kartal'da yasadışı hayvan ticaretiyle mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ve polis ekipleriyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasadışı hayvan ticareti yaptığı belirlenen kişinin evinde arama yaptı.

HAYVANLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Aramalarda 79 kirpikli geko, 21 leopar geko, 12 mısır yılanı, 1 piton yılanı, 1 Meksika kral yılanı, 2 tarantula, 2 Madagaskar gekosu, 1 tegu ve 15 bukalemun olmak üzere toplam 134 canlı hayvan ele geçirildi.

Hayvanlar koruma altına alınırken, şüpheliye ilgili mevzuat kapsamında para cezası kesildi.