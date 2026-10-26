Kartal'daki FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali'nde Zeynep Oral'a onur ödülü verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kartal'daki FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali'nde Zeynep Oral'a onur ödülü verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartal\'daki FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali\'nde Zeynep Oral\'a onur ödülü verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9. Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali, 23-25 Ekim'de Kartal'da sanatseverlerle buluştu. Açılış ve onur ödülü töreninde rahatsızlığı nedeniyle katılamayan gazeteci yazar Zeynep Oral'ın ödülünü torunu Maya Oral aldı.

(İSTANBUL) - 9. Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali, şiirin evrensel diliyle kadınların edebiyat dünyasındaki güçlü sesini Kartal'da buluşturdu. Festival kapsamında düzenlenen açılış ve onur ödülü töreninde, gazeteci ve yazar Zeynep Oral'a ödülü takdim edilirken, şiir, müzik ve edebiyatın buluştuğu etkinlikler sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kadınların edebiyat ve sanat dünyasındaki üretimini görünür kılmayı, şiirin evrensel diliyle farklı coğrafyaları ve kültürleri buluşturmayı amaçlayan 9. Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali, 23-25 Ekim günleri arasında sanatseverleri Kartal'da bir araya getirdi.

Festivalin açılış programı, 24 Ekim Cumartesi günü Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Açılış törenine Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin ile sanatseverler katıldı.

GAZETECİ YAZAR ZEYNEP ORAL'A ONUR ÖDÜLÜ

Festivalin açılış seremonisi ve onur ödülü töreninde, Türk edebiyatının ve gazeteciliğinin önemli isimlerinden Zeynep Oral'a onur ödülü takdim edildi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle törene katılamayan Zeynep Oral'ın ödülünü, torunu Maya Oral teslim aldı. Törende yaptığı konuşma ile büyükannesinin duygularını ve edebiyata duyduğu bağlılığı aktaran Maya Oral, Zeynep Oral'ın şiire, sanata ve kadınların özgür sesine verdiği önemi vurguladı.

Maya Oral konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada, büyükannem Zeynep Oral adına bu anlamlı ödülü almaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Kendisi geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aramızda olamasa da eminim ki bu güzel buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yüreğinde hissediyor. Büyükannem, yaşamı boyunca sözcüklerin gücüne, sanatın insanları bir araya getiren evrensel diline ve kadınların kendi hikayelerini özgürce anlatabilmesine inandı. Şiirin yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda bir dayanışma, özgürlük ve umut alanı olduğunu bizlere gösterdi. FeminİSTANBUL gibi kadınların sesini şiirle buluşturan, farklı kültürlerden insanları aynı duyguda bir araya getiren bir festivalde bu ödüle layık görülmesi, kendisi için çok kıymetli. Bu anlamlı ödül için festivalin değerli organizatörlerine ve emeği geçen herkese büyükannem adına teşekkür ediyorum. Şiirin, kadınların sesinin ve dayanışmanın çoğalarak geleceğe taşınmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Zeynep Oral adına hazırlanan onur ödülünü Maya Oral'a teslim etti.

ŞİİR, MÜZİK VE ÖYKÜ AYNI SAHNEYE TAŞINDI

Türk ve yabancı şairlerin şiir dinletisiyle farklı dillerin ve kültürlerin şiirsel dünyası sahneye taşınırken, Kartal Sanat Akademisi'nin müzik dinletisi programa renk kattı. Jale Sancak'ın oyunlaştırdığı "Tam O Sırada İstanbul" adlı öykülü şiirli gösteri ise Ayça Erdura'nın vokali ve Ertunç Erçok'un müziği eşliğinde izleyicilerle buluştu.

Kaynak: ANKA
Kültür SanatZeynep OralGüncelKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Arda Güler’den Mourinho’ya olay müdahale Yere düşüyordu Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu
Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
10:44
NBA’de korkunç sakatlık Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
10:28
Bolu Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:52:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kartal'daki FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali'nde Zeynep Oral'a onur ödülü verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei