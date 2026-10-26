Kartal\'daki FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali\'nde Zeynep Oral\'a onur ödülü verildi

(İSTANBUL) - 9. Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali, şiirin evrensel diliyle kadınların edebiyat dünyasındaki güçlü sesini Kartal'da buluşturdu. Festival kapsamında düzenlenen açılış ve onur ödülü töreninde, gazeteci ve yazar Zeynep Oral'a ödülü takdim edilirken, şiir, müzik ve edebiyatın buluştuğu etkinlikler sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kadınların edebiyat ve sanat dünyasındaki üretimini görünür kılmayı, şiirin evrensel diliyle farklı coğrafyaları ve kültürleri buluşturmayı amaçlayan 9. Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali, 23-25 Ekim günleri arasında sanatseverleri Kartal'da bir araya getirdi.

Festivalin açılış programı, 24 Ekim Cumartesi günü Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Açılış törenine Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin ile sanatseverler katıldı.

GAZETECİ YAZAR ZEYNEP ORAL'A ONUR ÖDÜLÜ

Festivalin açılış seremonisi ve onur ödülü töreninde, Türk edebiyatının ve gazeteciliğinin önemli isimlerinden Zeynep Oral'a onur ödülü takdim edildi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle törene katılamayan Zeynep Oral'ın ödülünü, torunu Maya Oral teslim aldı. Törende yaptığı konuşma ile büyükannesinin duygularını ve edebiyata duyduğu bağlılığı aktaran Maya Oral, Zeynep Oral'ın şiire, sanata ve kadınların özgür sesine verdiği önemi vurguladı.

Maya Oral konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada, büyükannem Zeynep Oral adına bu anlamlı ödülü almaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Kendisi geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aramızda olamasa da eminim ki bu güzel buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yüreğinde hissediyor. Büyükannem, yaşamı boyunca sözcüklerin gücüne, sanatın insanları bir araya getiren evrensel diline ve kadınların kendi hikayelerini özgürce anlatabilmesine inandı. Şiirin yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda bir dayanışma, özgürlük ve umut alanı olduğunu bizlere gösterdi. FeminİSTANBUL gibi kadınların sesini şiirle buluşturan, farklı kültürlerden insanları aynı duyguda bir araya getiren bir festivalde bu ödüle layık görülmesi, kendisi için çok kıymetli. Bu anlamlı ödül için festivalin değerli organizatörlerine ve emeği geçen herkese büyükannem adına teşekkür ediyorum. Şiirin, kadınların sesinin ve dayanışmanın çoğalarak geleceğe taşınmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Zeynep Oral adına hazırlanan onur ödülünü Maya Oral'a teslim etti.

ŞİİR, MÜZİK VE ÖYKÜ AYNI SAHNEYE TAŞINDI

Türk ve yabancı şairlerin şiir dinletisiyle farklı dillerin ve kültürlerin şiirsel dünyası sahneye taşınırken, Kartal Sanat Akademisi'nin müzik dinletisi programa renk kattı. Jale Sancak'ın oyunlaştırdığı "Tam O Sırada İstanbul" adlı öykülü şiirli gösteri ise Ayça Erdura'nın vokali ve Ertunç Erçok'un müziği eşliğinde izleyicilerle buluştu.