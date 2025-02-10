Kartal'daki Otelde Yangın: Müşteriler Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kartal'daki Otelde Yangın: Müşteriler Tahliye Edildi

Kartal\'daki Otelde Yangın: Müşteriler Tahliye Edildi

Kartal'da bir otelin yangın merdiveninin tadilatı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar çamaşırhaneye sıçrayarak yangına neden oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, müşteriler tahliye edildi. İtfaiye olay yerine hızlıca müdahale ederek yangını söndürdü.

10.02.2025 15:02  Güncelleme: 15:08
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Murat SOLAK/ İSTANBUL, -KARTAL'da 5 katlı otelin yangın merdiveninin tadilatı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların çamaşırhane bölümüne sıçramasıyla çıkan yangında dumandan etkilenen müşteriler tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın söndürüldü.

Yangın, 12.30 sıralarında Yakacık Mahallesi Dolayoba Caddesi'ndeki 5 katlı otelde çıktı. İddiaya göre; otelin yangın merdivenlerinin tadilatı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, çamaşırhane bölümüne sıçradı. Dumanların kısa sürede otelin diğer katlarına dolması üzerine çalışanlar yangın alarmına basarak müşterileri tahliye etti. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını büyümeden söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otelde hasar oluşurken polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

'YANGIN MERDİVENİNDE TADİLAT YAPIYORLARDI'

Otelin temizlik çalışanı Yüksel Mete, "Temizlik yapıyordum. Duman çıktığını görünce müşterilere haber verdim. Yangın, alt katta çamaşırhanede çıktı. Otel tahliye edildi. İtfaiye hemen geldi" dedi. Otelde çalışan Ali Özdaş ise, "Bezin üstüne kıvılcım sıçramış. Koku geldi. Bizde kapıyı açtık. Tüm dumanlar otelin içine girdi. Yangın merdivenin üstünde çalışma yapılıyordu. Merdivende tadilat yapıyorlardı. Bezlerin üstüne sıçramış. Oradan da depoya gelmiş. Yangın merdiveni var. Yangın çıkışlarımızda var. Alarmları, kapıları açtık. Oteli tahliye ettik. Yangın tüpleriyle bizde müdahale ettik. İtfaiye geldi" dedi.

Kaynak: DHA

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