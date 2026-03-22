Kartal Dansı Sosyal Medyada Yayıldı

22.03.2026 18:04
Kazakistan'da başlayan Kartal Dansı, sosyal medya sayesinde diğer Türk devletlerine yayıldı.

Kazakistan'da unutulmaya yüz tutan ancak Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Kazaklar tarafından sınırlı ölçüde yaşatılan kadim Kartal Dansı, son günlerde sosyal medya sayesinde yeniden canlanarak geniş kitlelere ulaştı.

Kartalın uçuşunu andıran sıra dışı koreografisiyle dikkati çeken dans, Kazakistanlı Alatau Serileri Geleneksel Müzik Grubu'nun "Has jüyrikte sın olmas" adlı eseri eşliğinde paylaşılan videolarla beğeni topladı.

İlk olarak genç Kazak kızlarının geleneksel kıyafetlerle sergileyerek sosyal medyada paylaştığı Kartal Dansı'na ilişkin görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Daha sonra çocuklar başta olmak üzere farklı yaş gruplarından kullanıcılar da akıma katıldı.

Farklı sosyal medya platformlarında yüz binlerce kişi tarafından izlenen ve akıma dönüşen dans, kısa sürede Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan başta olmak üzere diğer Türk devletlerinde de yaygınlaştı.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan Kartal Dansı videoları, Kazak kültürünün tanıtımına katkı sağlarken sosyal medyada milli kimliğin güçlendirilmesi ve Türk dünyası arasındaki ortak kültürel bağların vurgulanması yönünde yorumlara da konu oldu.

Kazak geleneğinde önemli yere sahip olan kartal, ülkede özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi olarak kabul ediliyor. Kartal sembolü, aynı zamanda Kazakistan bayrağında da yer alıyor.

Kaynak: AA

