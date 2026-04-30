Kartal Kadın Meclisi'nden Yerel Yönetimde Güçlü Temsiliyet... Dönem Faaliyetleri Oy Birliğiyle Kabul Edildi

30.04.2026 16:28  Güncelleme: 17:19
(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Kartal Kadın Meclisi, ocak, şubat ve mart dönemine ait faaliyetlerin değerlendirildiği nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda, Ömür Semra Yılmaz başkanlığında düzenlenen oturuma; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kartal Belediye Meclisi Üyeleri Fatma Gül Altınöz ve Gülcan Tarakçı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan'ın yanı sıra meclis üyeleri ve çok sayıda Kartallı kadın katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılışı yapılan toplantıda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile yaklaşan Anneler Günü'nün coşkusu bir arada yaşandı. Gündem dışı söz alan meclis üyelerinden Gülhan Ceylan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Dilek Adem Yılmaz Otizm Farkındalık Haftası, Sibel Bülbül Deşat Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası, Burçak Sofuoğlu Anneler Günü ve Sercan Karataş ise Diyetisyenler Günü üzerine anlamlı konuşmalar gerçekleştirdi.

Kadınların toplumsal sorunlarına çözüm üretmek amacıyla titizlikle hazırlanan komisyon raporlarının sunumunda ise tam mutabakat sağlandı.

Canan Etyemez tarafından sunulan Şiddetle Mücadele Komisyonu Çalışma Raporu, Eylem Kara'nın sunduğu Katılım Komisyonu Çalışma Raporu, Nurhayat Koral'ın hazırladığı Kentsel Hizmetler Komisyonu Çalışma Raporu, Mehtap Şahin'in paylaştığı İstihdam Komisyonu Çalışma Raporu, Nihal Çolak tarafından okunan Sağlık Komisyonu Çalışma Raporu ve Günnur Yılmaz'ın Eğitim Komisyonu Çalışma Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının kapanış bölümünde söz alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, kadınlara ve annelere hitaben yaptığı duygusal konuşmasında, Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören 800'den fazla çocuğu ve kendi yeğenlerini öz evladı gibi benimseyerek onlara annelik yapmaya çalıştığını ifade etti ve tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladı. Oturumun sonunda kürsüye çıkan engelli bir bireyin annesinin yaptığı konuşma ise salondakiler tarafından ayakta alkışlanarak büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
