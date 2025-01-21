Kartal Kadın Meclisi Yeni Projelerle Toplandı - Son Dakika
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Kartal Kadın Meclisi Yeni Projelerle Toplandı

Kartal Belediyesi'nin 'Herkes için daha eşit bir Kartal' hedefi doğrultusunda Kadın Meclisi, ikinci toplantısını gerçekleştirerek 14 yeni proje geliştirdi. Toplantıda, projelerin hayata geçirilmesi için destek mesajları verildi.

21.01.2025 11:26  Güncelleme: 12:30
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin "Herkes için daha eşit bir Kartal" vizyonuyla hayata geçirdiği Kadın Meclisi ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda, altı komisyondan oluşan Kadın Meclisi üyeleri, ilçenin geleceğine yönelik proje ve öneriler sundu.

Geçen ekim ayında başlatılan çalışmaların bir sonucu olarak, Kartal'ın yerel eşitlik hedeflerine katkı sağlayacak yeni projeler üreten Kadın Meclisi, ikinci kez toplandı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan'ın da katıldığı toplantıda yeni projeler masaya yatırıldı. Kars ve Karacan, projelerin hayata geçirilmesine yönelik desteklerini de Kadın Meclisi'nde dile getirdi.

Katılımcı belediyecilik ve sosyal projeler öne çıkıyor

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, toplantıda Kadın Meclisi'nin önerdiği projelere yönelik destek mesajları verdi. Kars, kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla belediyeye bağlı gezegen kafelerde kitap takası ve kitap alışverişi önerisini özellikle olumlu bulduğunu belirtti. Ayrıca, hastanelerle iş birliği projelerinin de gelecek dönemde önceliklendirileceğini söyledi.

Kars, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışının önemine değinerek, "Bu mecliste güçlü olduğumuzu ve daha da güçleneceğimizi görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında ilerleyen Cumhuriyet kadınları olarak yapacak çok işimiz var" dedi.

14 yeni projeyle sahaya iniyorlar

Meclis Başkanı Türkan Gök'ün liderliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ise Kadın Meclisi'nin ortaya koyduğu kolektif emeği ve iş birliğini övdü. Karacan, "Bugün gerçekten her bir üyemizle gurur duyuyoruz. Cumhuriyet kadınlarıyla bir arada olmaktan onur duyuyoruz" diye konuştu.

Karacan, komisyondaki kadınların 14 yeni proje geliştirdiğini ve bu projelerin sahada uygulanması için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceklerini dile getirdi. Karacan, Kartal Belediyesi'nin üç yıllık yerel eşitlik eylem planını tamamladığını ve bu planın belediyenin diğer müdürlüklerine iletildiğini söyledi.

Kadın Meclisi'nin bu eylem planını güncelleyen, eksikleri tamamlayan ve sahadaki ihtiyaçları belirleyen bir platform olarak işlev gördüğünü vurgulayan Karacan, "Önümüzdeki günlerde bu çalışmaları mahallelere taşıyarak meclisimizle birlikte emek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadınların liderliğinde yerel eşitlik hedefi güçleniyor

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Türkan Gök, katkılarından dolayı tüm komisyon üyelerine ve belediye yöneticilerine teşekkür ederek, Kadın Meclisi'nin Kartal için örnek bir model olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Kadın Meclisi Yeni Projelerle Toplandı - Son Dakika

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