Kiptaş'ın Yaptığı Kartal'daki Kaper Sitesi Evleri Hak Sahiplerine Yarın Teslim Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kiptaş'ın Yaptığı Kartal'daki Kaper Sitesi Evleri Hak Sahiplerine Yarın Teslim Edilecek

29.01.2026 15:36  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ'ın İstanbul Yenileniyor sistemi kapsamında gerçekleştirdiği Kartal Kaper Sitesi kentsel dönüşüm projesinin temeli 14 Nisan 2023'te atıldı ve proje tamamlandı. Anahtar teslim töreni yarın yapılacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, İstanbul Yenileniyor sistemi kapsamında 14 Nisan 2023'te temelini attığı kentsel dönüşüm projesi Kartal Kaper Sitesi tamamlandı. Projenin anahtar teslim töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya'nın katılımıyla yarın yapılacak.

İBB iştiraki KİPTAŞ, İstanbul Yenileniyor sistemi kapsamında 14 Nisan 2023'te temelini attığı kentsel dönüşüm projesi Kartal Kaper Sitesi tamamlandı. 596 bağımsız birimden oluşan projenin teslim töreni yarın saat 15.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ve hak sahiplerinin katılımıyla Kaper Sitesi'nde gerçekleşecek.

İBB ve KİPTAŞ iş birliğiyle depreme dayanıklı evler yapıldı

Kartal ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde 1988 yılı öncesinde inşa edilen 361 hak sahibinin bulunduğu Kaper Sitesi, iki parselde 16 blok ve 292 bağımsız birimden oluşuyordu. Yaklaşık 1.500 vatandaş, 2017 yılında riskli ilan edilen sağlıksız yapılarda yaşıyordu. Hak sahipleri riskli yapılarını güvenli konutlara dönüştürebilmek için yıllarca çözüm aradı. Dönüşüm için müteahhitle anlaşıldı ve 2019 yılında riskli yapılar yıkıldı. Ancak yıkımdan sonra mevzuat değişiklikleri ile süreç adeta kördüğüm oldu. Çözüm için KİPTAŞ'a güvenen vatandaşlar 2021'de İstanbul Yenileniyor'a başvurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ ortak çalıştı, sahadaki tüm sorunları çözdüaçıldı. İstanbul Yenileniyor kapsamında taslak proje hazırlandı, vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ekim 2022'de hak sahipleriyle sözleşmeler imzalanmaya başlandı. Her iki parselde de Kasım 2022'de 3'te 2 çoğunluğa ulaşıldı. 24 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ise yüzde 98 uzlaşı oranını sağlandı.

Kaper Sitesi'nin yerine yapılan 7 blok, 590 konut ve 6 ticari birim olmak üzere 596 bağımsız birimden oluşan projenin temeli, 14 Nisan 2023'te toplu temel atma töreni kapsamında atıldı. Depreme karşı dirençli evlerine kavuşacak olan Kartal Kaper Sitesi sakinlerinin daireleri ise, 23 Aralık 2023 tarihinde ise canlı yayında ve noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Yapımı tamamlanan deprem dirençli KİPTAŞ Kaper Sitesi'nde yaklaşık 2 bin 400 vatandaş güvenle yaşayacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye, İstanbul, Kiptaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiptaş'ın Yaptığı Kartal'daki Kaper Sitesi Evleri Hak Sahiplerine Yarın Teslim Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
Büyük panik İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı Büyük panik! İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

17:39
Transferde büyük bomba Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
17:13
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:41
Rakam inanılmaz Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 18:15:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Kiptaş'ın Yaptığı Kartal'daki Kaper Sitesi Evleri Hak Sahiplerine Yarın Teslim Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.