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Altın için iş arkadaşını öldürdü

Altın için iş arkadaşını öldürdü
09.07.2026 13:04  Güncelleme: 13:05
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İstanbul Kartal'da kayıp ihbarı yapılan Gülay Polat'ın cesedi metruk bir gecekonduda bulundu. İş arkadaşı Erkan K., altın bilezik ve künyesi için kadını öldürüp gasbettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,KARTAL'da hakkında kayıp ihbarı yapıldıktan 1 gün sonra metruk gecekonduda cesedi bulunan Gülay Polat(58) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi oğlunu okutmak için tekstil firmasında çalışan Gülay Polat'ın iş arkadaşı Erkan K.(44) tarafından kolundaki altın bilezik ve künyesi için öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti tüm detayları ile anlatan Erkan K.'nın gasbettiği altınları iki ayrı kuyumcuda bozdurduğu 35 gram altın ve 22 bin liraya çevirdiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde ise Gülay Polat ve Erkan K.'nın birlikte yürüyerek gecekondunun olduğu sokağa girdikleri, aradan 16 dakika geçtikten sonra Erkan K.'nın aynı sokaktan tek başına çıktığı görüldü.

Kartal'da 4 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen olayda Gülay Polat'ın oğlu, annesinin kayıp olduğunu söyleyerek emniyete başvurması üzerine soruşturma başlatıldı. Gülay Polat'ın oğlu ifadesinde annesinin gece evde olduğunu, gündüz annesinin iş yerinden aranarak ulaşamadıklarını söylediklerini belirtti. Bunun üzerine annesini aramaya başladığını fakat kendisinin de ulaşamadığını anlattı.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Gülay Polat'ın ortadan kaybolduğu gün tekstil atölyesinden iş arkadaşı olan Erkan K. ile görüştüğü belirlendi. İkilinin işe gitmeden her sabah birlikte kahvaltı yaptıkları öğrenildi. Polislerin bilgisine başvurduğu Erkan K. o sabahta kahvaltı ettikleri yere gittiğini ancak Gülay Polat'ın hiç gelmediğini söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARI YALANLARI ORTAYA ÇIKARDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Erkan K.'nın ifadesindeki bazı çelişkiler üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Güvenlik kamera görüntüleri inceleme altına alınırken, Erkan K.'nın olay sabahında 06.53 sıralarında evden çıktığını tespit etti. Aynı şekilde Gülay Polat'ı da takibe alan polis 07.15'de evinden çıktığını bir otobüse binerek iş yerine doğru hareket ettiğini belirledi. Yapılan güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde ikilinin o sabah yol da buluştukları ve iş yerine doğru yürüdükleri görüldü.

16 DAKİKA İÇİNDE ÖLDÜRÜP ALTINLARI GASP ETMİŞ

Polis ekipleri, görüntülerde Erkan K. ve Gülay Polat'ın kentsel dönüşüm nedeniyle boş binaların bulunduğu bir sokağa girdiklerini belirledi. İkilinin içeri girmesinden 16 dakika sonra aynı sokaktan sadece Erkan K.'nın hızlı adımlarla çıkarak uzaklaştığı görüldü. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde Erkan K.'nın evine dönerek üzerini değiştirdiğini ardından iş yerine gittiğini ve boşanma aşamasında olduğu için çocuklarını görmek için izin aldığını tespit etti. Şüphelinin daha önce hiç yapmadığı şekilde bir otomobil kiralayarak Kocaeli'ne gittiği ancak çocuklarını görmeden aynı gün içinde geri döndüğü ortaya çıktı.

CESET METRUK BİNADA YATAĞIN ALTINDA BULUNDU

Bu gelişme üzerine polis sokaktaki boş binalarda arama yaptı. Binaların birinde yatağın altında öldürülmüş halde Gülay Polat'ın cesedi bulundu. Yapılan incelemede kadının boynunu kırık olduğu, kablo ile boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ceset üzerinde yapılan incelemede kolundaki bilezik ve künyenin zorla çıkarıldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ CİNAYETİ TÜM DETAYLARI İLE ANLATTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine şüpheli Erkan K.'yı iş yerinde gözaltına aldı. Önce suçlamaları kabul etmeyen şüpheli daha sonra işlediği cinayeti tüm detayları ile anlattı. Birlikte işe giderken aralarında tartışma çıktığını anlatan Erkan K.'nın Gülay Polat'ın önce boynunu kırdığı ardından metruk binada bulduğu kablo ile boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

BİLEZİKLERİ VE ALTIN KÜNYESİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayın ardından elbiselerini değiştirip işe gittiğin,i çocuklarını görme bahanesiyle iş yerinden izin aldıktan sonra Gülay Polat'ın kolundan zorla çıkardığı altın bilezik ve künye'yi iki ayrı kuyumcuda 35 gram altın ve 22 bin lira paraya çevirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin olayın ardından Kocaeli'ne gidip 10 gram altın borcunu ödediğini söylediği belirtildi. Şüphelinin İstanbul'a döndükten sonrada altın borçlarını ödediğini geriye kalan parayı ise harcadığını söylediği belirtildi. Erkan K.'nın Gülay Polat'ın cep telefonunu açık olarak bir çöp konteynırına attığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan K. çıkarıldığı Anadolu Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Gülay, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın için iş arkadaşını öldürdü - Son Dakika

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