Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi - Son Dakika
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Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi
05.06.2026 10:31
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Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı'ya hakaret davası için Silivri'den İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülürken yaklaşık 60 kilometre sonra "araç arızası" gerekçesiyle cezaevine geri götürüldü. Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan İmamoğlu, yaşananların bilinçli olduğunu ve duruşmaya çıkmasının engellendiğini öne sürerek psikolojik işkenceye maruz bırakıldığını savundu. Mahkeme ise aracın arızalandığı bilgisinin kendilerine iletildiğini belirtti. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.

Önceki dönem Tuzla belediye başkanı Şadi Yılmaz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesine götürülmek üzere Silivri'den çıkarılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yola çıktıktan 60 kilometre sonra "Araba bozuldu" denilerek Silivri'ye geri götürüldü.

İmamoğlu, "Silivri'den 07.25'te çıkarıldım. 'Araba bozuldu' denilerek çevrildim. Nasıl eziyet çektiğimi herkese anlatacağım. Araba bozu denilerek geri çevrildim" dedi.

"ARIZALI ARAÇLA NEDEN GERİ DÖNÜYORUZ?"

İmamoğlu yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: "Saat 07.20’de koğuştan alındım ve 07.30’da cezaevinden çıkarıldım. 60 kilometre yol gittikten sonra araç durdu. Kaput açılıp kontrol edildi, daha sonra araç geri dönmeye başladı. Aracın arıza yaptığı ve bu nedenle geri dönüldüğü söylendi. Ben de 'Bir dakika, ne yapıyorsunuz? Arıza yaptıysa neden geri dönüyoruz? Arızalı bir araçla geri dönmek nasıl bir çözüm olabilir?’ dedim Aracın gerçekten arızalı olduğuna inanmadığımı söyledim. 'Bu yapılan yanlışa ne Türk askerini ne de şoförü alet etmeyin' dedim.

"CİDDİ ANLAMDA PSİKOLOJİK İŞKENCEYE MARUZ BIRAKILDIM"

Bunun ayıp, yazık ve günah olduğunu söyledim. İtiraz ettim, sesimi yükselttim. Daha sonra kapıyı kapattılar ve beni tekrar araca bindirerek cezaevine geri götürdüler. Bir başsavcının egosu zedelenecek diye, bir başsavcının adil yargılanmamı engellemeye yönelik tutumu nedeniyle gece yarısı ya da sabah saatlerinde bir talimat verilmiş ve benim duruşma salonuna gelmemem için bir tezgâh kurulmuştur. Bu tezgâh işletilmiş ve ben ciddi anlamda psikolojik işkenceye maruz bırakılmış durumdayım.

Bu ilk değildir, son da olmayacaktır. Bugün yaşanan tarihi bir zulümdür, işkencedir. Bu işkenceye sebep olanlar hakkında işlem yapılmasını mahkemenizden talep ediyorum. Bu konuda avukatlarımla acilen görüşmek istiyorum. Bu bilinçli bir işkencedir Canlı canlı işkenceye tabi tutuluyorum. Ayrıca bana yalan söylendi. Araç arızası denilerek bu ülkenin askeri ve komutanları bir başsavcının talimatına alet edildi. Tarafıma gerçeğe aykırı bilgi verildi."

"YARGI HUZURUNA ÇIKMAMAM İÇİN TEZGAH KURULDU"

İmamoğlu'nun duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı. Duruşmada hakime isyan eden İmamoğlu, "Hakim karşısına çıkmak üzere Silivri’den yola çıkmışken, araba bozuldu denilerek 60 kilometre sonra geri döndürüldüm" dedi. İmamoğlu yaşananlara "Yargı huzuruna çıkmamam için tezgah kuruldu" dedi.

DURUŞMA HAKİMİNDEN YANIT

Duruşma Hakimi ise şu yanıtı verdi: "Diğer tüm sanıklara yaptığımız gibi sizin de burada hazır edilmeniz için yazı yazdık. Getirilemeyeceğinize dair dün akşam bir yazı geldi. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüm, buna rağmen sabah getirilmeniz için hazırlık yapıldı ve araç arızalandığı için işlem yapılamadı."

SAVUNMA YAPMAMA KARARI ALDI

Duruşma öncesi yaşananların ardından İmamoğlu'nun savunmasını yapmama kararı aldığı bildirildi. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu'nun duruşmada hazır edilmesi için müzekkere yazıldı.

Anadolu Adliyesi, Ekrem İmamoğlu, Şadi Yazıcı, İstanbul, Silivri, Mahkeme, Kartal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Neyse gezmiş oldu 1 0 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Başka araç yok muydu mahkemeye götürülebilir di devlette araç kirizi var 0 1 Yanıtla
  • Serkan Serkan:
    Komik olan araç arızalandı deyip 60 km geri dönmek zaten 60 km daha gitse gidecegi yere varirdi başka bir yalan bulsalardi iyi olurdu Bazıları anlamaz diye söyle anlatayım 2 saatlik bir yolunuz var araca bindiniz 1 saat gittiniz varacağı Z yere bir saat kala araç bizuldu diye geri dönüyorsunuz tamam gulmeyecegim 0 0 Yanıtla
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