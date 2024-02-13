Kartalkaya'da En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi - Son Dakika
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Kartalkaya'da En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Kartalkaya\'da En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 177 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Palandöken'de 165, Hakkari'de 160, Sarıkamış'ta 140, Yalnızçam'da 63, Ovacık'ta 49, Erciyes'te 45, Haserek'te 44, Mersivan'da 43, Uludağ'da 40, Çambaşı'nda 39, Kartepe'de 31, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Denizli, Abalı ve Ilgaz'da 22, Yıldıztepe'de 12, Keltepe'de 6, Murat Dağı ve Hazarbaba'da ise 2 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.

13.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:46
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 177 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 165, Hakkari'de 160, Sarıkamış'ta 140, Yalnızçam'da 63, Ovacık'ta 49, Erciyes'te 45, Haserek'te 44, Mersivan'da 43, Uludağ'da 40, Çambaşı'nda 39, Kartepe'de 31, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Denizli, Abalı ve Ilgaz'da 22, Yıldıztepe'de 12, Keltepe'de 6, Murat Dağı, Hazarbaba'da ise 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez13.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariKKY-5-1
KartalkayaKY-2-1
SarıkamışKKY-33
PalandökenKKY-40
ErganKKY-12
ErciyesKY-23
KartepeKY12
UludağKY00
ÇambaşıY36
YıldıztepeKY04
MersivanKY-11-5
YalnızçamKKY-45
IlgazKKY-14
Yıldız DağıY35
ZiganaKY-17
KopKKY04
DenizliKY-43
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağışlı)

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Murat Dağı, Kartalkaya, Hakkari, Denizli, Erciyes, Uludağ, Hava Durumu, Spor, Güncel, Son Dakika

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