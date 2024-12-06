Kartalkaya\'da JAK Timleri Tatilcilerin Güvenliği için Görevde

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, tatilcilerin güvenliği için her an göreve hazır bekliyor.

İstanbul ile Ankara arasında, Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya'da, tatilcilerin huzuru ve can güvenliği Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri tarafından sağlanıyor.

JAK timleri, kar kalınlığının 75 santimetreye kadar ulaştığı bölgede belirli aralıklarla yapılan tatbikatlarla yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı hazır hale geliyor.

Toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pist, 3 telesiyej ve 13 teleski yer alan Kartalkaya'da, kar yağışı ve sis nedeniyle kaybolanlar için 90 farklı noktaya "acil çağrı" butonu yerleştirildi.

Olumsuz bir durumla karşılaşanların butonlardan birine basarak bulundukları yeri bildirmesi üzerine JAK timleri, yardım talebine karşılık veriyor.

Toplam 2 bin 200 yatak kapasiteli otellerin misafirlerini kabul etmeye başladığı Kayak merkezinde JAK timleri, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta senaryo gereği, teleferikte mahsur kalan ve kayak yaparken düşüp yaralanan kişilere müdahale edildi.

Buna göre, teleferikte mahsur kalan tatilci 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen JAK timleri, teleferikte mahsur kalan tatilciyi dağcılık ekipmanlarını kullanarak bulunduğu yerden kurtardı.

Daha sonra tatilci, kar motoruyla kaldığı otele bırakıldı.

İkinci senaryoda ise pistte düşüp yaralanan kayakçının kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kar motoruyla bölgeye gelen JAK timleri, tatilciyi ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşıdı.

Bölgede görevlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren JAK timleri, geçen kayak sezonunda 356'sı mahsur kalma, 420'si yaralanma, 21'i kaybolma olmak üzere 797 olaya müdahale etti.