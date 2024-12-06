Kartalkaya'da JAK Timleri Tatilcilerin Güvenliği için Görevde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartalkaya'da JAK Timleri Tatilcilerin Güvenliği için Görevde

Kartalkaya\'da JAK Timleri Tatilcilerin Güvenliği için Görevde

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma timleri, tatilcilerin güvenliği için 7/24 hazır.

06.12.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, tatilcilerin güvenliği için her an göreve hazır bekliyor.

İstanbul ile Ankara arasında, Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya'da, tatilcilerin huzuru ve can güvenliği Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri tarafından sağlanıyor.

JAK timleri, kar kalınlığının 75 santimetreye kadar ulaştığı bölgede belirli aralıklarla yapılan tatbikatlarla yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı hazır hale geliyor.

Toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pist, 3 telesiyej ve 13 teleski yer alan Kartalkaya'da, kar yağışı ve sis nedeniyle kaybolanlar için 90 farklı noktaya "acil çağrı" butonu yerleştirildi.

Olumsuz bir durumla karşılaşanların butonlardan birine basarak bulundukları yeri bildirmesi üzerine JAK timleri, yardım talebine karşılık veriyor.

Toplam 2 bin 200 yatak kapasiteli otellerin misafirlerini kabul etmeye başladığı Kayak merkezinde JAK timleri, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta senaryo gereği, teleferikte mahsur kalan ve kayak yaparken düşüp yaralanan kişilere müdahale edildi.

Buna göre, teleferikte mahsur kalan tatilci 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen JAK timleri, teleferikte mahsur kalan tatilciyi dağcılık ekipmanlarını kullanarak bulunduğu yerden kurtardı.

Daha sonra tatilci, kar motoruyla kaldığı otele bırakıldı.

İkinci senaryoda ise pistte düşüp yaralanan kayakçının kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kar motoruyla bölgeye gelen JAK timleri, tatilciyi ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşıdı.

Bölgede görevlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren JAK timleri, geçen kayak sezonunda 356'sı mahsur kalma, 420'si yaralanma, 21'i kaybolma olmak üzere 797 olaya müdahale etti.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Güvenlik, Jandarma, Turizm, Güncel, Yaşam, Spor, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartalkaya'da JAK Timleri Tatilcilerin Güvenliği için Görevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:56:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kartalkaya'da JAK Timleri Tatilcilerin Güvenliği için Görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.