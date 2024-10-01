Kartalkaya\'da Mevsimin İlk Karı

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BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı. Kısa süreli etkili olan yağışta, zemin kar tutmadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da zemin kar tutmadı.