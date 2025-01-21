(BOLU) - Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Bolu Kartalkaya Merkezindeki bir otelde yangın çıktı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.
Aydın, vefatlardan 2'sinin panikle atlamak suretiyle oluştuğunu söyledi. Aydın, hayatını kaybedenlerden birinin otel görevlisi, diğerinin misafir olduğunu, üçüncü kişinin kimliğini tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Vali Aydın, yangına müdahalenin devam ettiğini kaydetti.
Bazı vatandaşların kurtarılma anları, görgü tanıklarının cep telefonlarıyla kaydettikleri videolarda görüldü.
Son Dakika › Güncel › Kartalkaya'da Yangın: 3 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?