Kartalkaya'daki Otel Yangını Faciası... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolu'muza Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum"

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin olarak, "Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.