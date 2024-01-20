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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Kartalkaya Kayak Merkezi, Ankara ile İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer almasıyla dikkat çekiyor. Yarıyıl tatilini karın keyfini çıkarmak isteyenlerin ilgi odağı olan kayak merkezinde bulunan oteller yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Ziyaretçiler, 1,5 metre kalınlığındaki karla kaplı merkezde kayak ve snowboard yaparken çocuklar da kızaklarla eğleniyor. Kayak merkezinin genel müdürü Yusuf Avcı, tüm pistlerin açık olduğunu ve gelecek hafta otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini belirtti. Avcı ayrıca, çocuklara yönelik özel etkinlikler düzenlediklerini ve gece de kayak yapma imkanı sunduklarını söyledi.

Kartalkaya Kayak Merkezi\'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu
20.01.2024 - 14:39,
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Ankara ile İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezi, yarıyıl tatilini karın keyfini çıkararak değerlendirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.

Kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Ziyaretçiler, kar kalınlığının 1,5 metre ölçüldüğü merkezde kayak ve snowboard yaparak tatillerini değerlendiriyor.

Çocuklar ise kızaklarla kayarak gönüllerince eğleniyor.

"Sömestir bereketiyle geldi"

Merkezde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere, kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Sömestir bereketiyle geldi." dedi.

Avcı, tüm pistlerin açık olduğunu, gelecek hafta otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Yarıyıl tatilini eğlenerek geçirmeleri için çocuklara yönelik özel etkinlikler yaptıklarını aktaran Avcı, tatilcilere gece de kayak yapma imkanı sunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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