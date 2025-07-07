Kartalkaya Yangın Davası Başladı - Son Dakika
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Kartalkaya Yangın Davası Başladı

07.07.2025 10:44
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Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin aileleri, yargılanacak sanıkları protesto etti.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yakınlarını kaybedenler, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi açıklama yaptı.

Aileler, otelde 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin duruşmayı takip etmek üzere özel olarak oluşturulan Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonuna geldi.

Yangında hayatını kaybeden Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, aileler adına yaptığı açıklamada, yangında "göz göre göre gelen bir katliam"ın yaşandığını belirterek, "Bunun adı ihmal değil, bunun adı cinayettir. Grand Kartal Otel, Kartalkaya'daki en büyük ve en bilinen otellerden biri. Otelin sahipleri ve yöneticileri, bu binayı avuçlarının içi gibi tanıyordu. Yangın riskini, güvenlik açıklarını, eksik yangın tüplerini, olmayan yangın merdivenlerini, yıllardır bakımı yapılmayan sistemleri biliyorlardı." diye konuştu.

Kotan, buna rağmen hiçbir önlem alınmadığını dile getirerek, "Ne yazık ki yangın sırasında bile otelin sahipleri, yöneticileri ve çalışanları hiçbir şey yapmadı. Ne bir uyarı verdiler ne bir alarm sistemi devreye girdi. Misafirler tek bir kelimeyle, tek bir işaretle bile uyandırılmadı. Onlar arabalarını kurtarmaya giderken bizim canlarımız içeride dumandan boğuluyordu. Sevdiklerimiz ölümden ölüm beğenirken, otel sahipleri çoktan karşı otele geçmiş meyvelerini yiyorlardı. Bu nasıl bir umursamazlık, nasıl bir merhametsizlik, nasıl bir vicdansızlıktır?" ifadelerini kullandı.

Olaydan bir ay önce hazırlanan, otelde yangın önlemlerinin eksikliğini ortaya koyan ancak otel sahiplerinin masraflı olur gerekçesiyle geri çektirdiği denetim raporunu bildiklerini aktaran Kotan, şöyle devam etti:

"Bu ihmale göz yuman yetkilileri, yangının söylenenden daha erken başladığını, yangın anında ayrıcalıklı misafirler için yapılan kurtarma operasyonunu, otel yöneticileri ve personelinin kurtulduğunu, bilirkişi raporunda da açıkça belirtilen altın zamanın canlarımızı kurtarmak için değil, otel sahiplerinin arabalarını kurtarmak için kullanıldığını, karartılan delileri, silinen kamera kayıtlarını da biliyoruz."

Kotan, yargılama sürecinin şeffaflıkla yürütülmesi ve tüm gerçeklerin gün ışığına çıkmasını istediklerini dile getirerek, "Bu katliamda sorumluluğu bulunan herkesin, her kurumun hesap vermesini talep ediyoruz. Bugün sanık sandalyesinde oturanlara ek olarak, görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında da soruşturma izinlerinin verilmesini bekliyoruz." dedi.

Yakınları için dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Kotan, "Susmayacağız. Kim susarsa, kim geri durursa bu katliama ortak olur. Bu dava sadece bir adalet arayışı değil bir insanlık sınavıdır. Kartalkaya'da sadece canlar değil, güven duygusu da yanıp kül oldu ama biz bu küllerden adaletin ateşini yakacağız, evlatlarımız için, insanlık için, bu ülkenin onuru için." diye konuştu.

Yangında kızı Lalin ile yaşamını yitiren Ceren Yaman Doğan'ın eşi Rıfat Doğan da AA muhabirine, adaletin yerini bulanacağına inandıklarını söyledi.

Doğan, davadan çıkacak karar sonucunda yiten canların geri gelmeyeceğini bildiklerini belirterek, "Bundan sonra tüm kurumların, tüm işletmelerin yaptıkları işte ve attıkları imzada, imzanın ağırlığını taşımasını ve işlerini tam olarak yapmasını sağlamasını gösterecek emsal kararın çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Yangında hayatını kaybeden Özüm Karataşlı'nın babası Macit Karataşlı da yangında sorumluluğu olanların en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Başka canlar yanmasın, örnek olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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