Kartalkaya yangınında 78 kişiyi kaybeden aileler otel önünde adalet istedi - Son Dakika
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Kartalkaya yangınında 78 kişiyi kaybeden aileler otel önünde adalet istedi

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Kartalkaya yangınında 78 kişiyi kaybeden aileler otel önünde adalet istedi
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Kartalkaya yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiği otelin önünde aileler adalet talebiyle bir araya geldi. Aileler 9 Kasım'da Adalet Bakanlığı önünde buluşacak; etkinliğe katılan TBB Başkanı Erinç Sağkan, halen iddianame düzenlenmediğini söyledi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları bir araya geldi.

Yangında yaşamını yitirenleri anmak ve adalet taleplerini dile getirmek amacıyla Kartalkaya Aile Platformu üyelerince otelin önünde düzenlenen etkinliğe, Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da katıldı.

Aileler, yangında hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu afiş ve dövizler taşıdı.

Yangında 9 yaşındaki kızı Alya ve eşi Kübra Altın'ı kaybeden Hilmi Altın, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Altın, "Eşimi ve kızımı burada bıraktım. Bunun sebebi olan kişiler malum. Beni ve bu kadar aileyi bu acıyla buraya çıkmak zorunda bırakanlar utansın." dedi.

Altın, ilk günden itibaren adalet arayışlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Milletvekili Tanal da adaletin eksiksiz tecelli etmesini istediklerini belirterek, soruşturma izni süreçlerinin sorumluların yargılanmasının önünde engel oluşturmaması gerektiğini savundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan ise ailelerin adalet çığlığına ses olmak için uğraştıklarını ifade etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan bilirkişi raporunda kamu görevlilerinin sorumluluklarının ortaya konulduğunu belirten Sağkan, Danıştayın kararıyla kamu görevlileri bakımından yasal sürecin önünün açıldığını ancak gelinen noktada halen düzenlenmiş bir iddianame ve açılmış bir kovuşturma bulunmadığını söyledi.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin de Bolu Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, adalet arayışlarının kararlılıkla devam edeceğini dile getirerek, "Israrla mücadele edersek, basın mensupları bize destek olur ve kamuoyu bu olayı canlı tutarsa 78 evladımızı göz göre göre yakanlardan, denetleme görevini yapmayanlardan hukukun hesap soracağı günlere çok az kaldığını düşünüyorum." dedi.

Gültekin, bu olaya önem veren milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aileler olarak Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerinin yapılacağı 9 Kasım'da Bakanlık önünde bir araya geleceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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